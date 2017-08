Els terroristes preparaven diversos atemptats amb explosius a Barcelona

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el conseller d'Interior, Joaquim Forn, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, han comparegut aquest diumenge al migdia per oferir una roda de premsa per als mitjans internacionals sobre la investigació dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Trapero ha estat l'encarregat d'actualitzar la investigació i ha detallat que el procés d'identificació de les víctimes s'acabarà dilluns al matí. De moment hi ha nou víctimes mortals identificades del total de 14. Tres persones més han estat identificades però encara no s'ha comunicat als jutjats i dues persones són en procés d'identificació.Pel que fa a la investigació, els Mossos treballen amb la hipòtesi segons la qual en els últims mesos aquest grup va planificar un o diversos atemptats a Barcelona amb explosius però l'explosió d'Alcanar va obligar a un canvi de plans i optar per l'atemptat amb la furgoneta i després l'atac a Cambrils.El grup que va perpetrar l'atemptat consta de 12 persones. D'aquestes, 4 estan detingudes, 5 han mort, 3 han estat identificats però no detinguts. En aquest sentit, els Mossos han trobat restes de dues persones mortes a Alcanar, però n'hi podria haver més, i també tenen indicis de qui podria ser el conductor de la furgoneta, però encara no li poden posar noms i cognoms. Per ara, els Mossos "no estan en condicions" de dir que Younes Abouyaaqoub era qui conduïa la furgoneta. Pel que fa al paper de l'imam de Ripoll , Trapero ha dit que encara no es pot definir quin és l'origen de la radicalització dels joves, i des del perfil de Mossos a Twitter han fet una crida a "no criminalitzar les mesquites".D'altra banda,malgrat que en un primer moment se'n va negar la vinculació, els Mossos no descarten ara que la mort d'un home a Sant Just Desvern hores després de l'atemptat de Barcelona pugui estar vinculada amb els atacs a Barcelona i Cambrils. En cas que hi tingui relació, se'l passaria a considerar també víctima dels atemptats.El president Carles Puigdemont ha tornat a defensar el model de societat de Catalunya i s'ha refermat en la voluntat de seguir-lo defensant. "No tenim por", ha recordat, fent al·lusió al clam unànime de la ciutadania dissabte a Plaça Catalunya. I, en aquest sentit, ha ressaltat la reacció de la ciutadania: "Des del primer moment ens hem aixecat per reconquistar la normalitat, la millor manera de derrotar el terrorisme", ha afirmatEl president ha fet una breu intervenció per agrair la tasca a les forces de seguretat, els serveis sanitaris i a la ciutadania per una actuació marcada per "la coordinació i l'eficàcia". En especial ha destacat el paper dels Mossos i la seva bona feina per "evitar un atemptat" que hauria pogut ser molt pitjor.El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha explicat la política de comunicació del Govern, centrada en donar informació molt contrastada. Tot i reconèixer que hi ha encara qüestions per resoldre, Forn ha valorat de manera positiva els dispositius engegats des de l'atemptat de Barcelona. "Han passat 72 hores i hem avançat molt en el coneixement de les persones que han provocat l'atemptat. Hem posat en marxa els dispositius previstos i han tingut un bon funcionament", ha explicat.Forn també ha detallat les primeres intervencions fetes: constitució del gabinet antiterrorista i del centre de coordinació entre les diferents institucions per gestionar la situació que se segueix reunint periòdicament. Ha explicat que les línies principals han estat la policial i la de l'atenció a les víctimes, així com preparar la repatriació de les víctimes mortals. Pel que fa als ferits, ha informat que els serveis d'emergència han rebaixat el nombre de persones ateses en centres sanitaris i que han disminuït en nombre de ferits crítics.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)