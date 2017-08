​Poble Lliure demana que els atemptats «no dilueixin» la celebració de l’1-O

El secretariat de Poble Lliure en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

L’organització d’esquerra independentista Poble Lliure ha demanat al Govern, als partits i a la població que els atemptats de Barcelona i Cambrils "no dilueixin el projecte polític nacional i popular del poble català" i ha remarcat que s’ha de seguir per celebrar el referèndum de l’1 d’octubre. En un comunicat ha reclamat que es continuï “amb empenta i il·lusió” per tal de “construir una República que combati des de l’arrel els motius també que han creat aquesta situació”.D’altra banda, Poble Lliure ha animat a participar a les mobilitzacions, convocades per aquest dilluns i el proper dissabte dia 26 a Barcelona per rebutjar els atacs terroristes. En aquesta línia, han compartit “el dolor de tot el poble català atacat pel fanatisme religiós” i ha garantit estar al costat de qui “està patint les conseqüències dels negocis geopolítics de les oligarquies mundials”.

