Omella demana unitat per construir la pau: «La divisió ens corroeix i ens destrueix»

Un poble que no té por



Ha obert la cerimònia el bisbe auxiliar Sebastià Taltavull, el qual ha tingut unes paraules en reconeixement de totes les persones que van auxiliar les víctimes, i ha demanat resar pel "ràpid restabliment" dels ferits. Ha fet seu el "No tinc por" que ha ressonat els darrers dies al carrer, i ha ressaltat que indica una crida a viure en comunió d'un poble que no té por i que vol viure en pau i en convivència.



Taltavull ha destacat que als hospitals també hi ha algun ingressat a causa de l'atemptat que és musulmà, el qual "amb emoció i llàgrimes" han agraït la proximitat, ha relatat. Taltavull ha afegit: "Aquesta dura realitat patida en el cor del nostre poble la volem veure transformada en una situació de pau".



Barcelonins i turistes



A la missa han acudit tant barcelonins com turistes. La Liliane, una mexicana que està de visita amb la seva família, era a l'Aquarium quan va haver-hi l'atemptat de Barcelona. "Venim a resar per a les víctimes", ha afirmat. La Carme, que és de la capital catalana, ha anat a missa "per tot el que està passant a Barcelona", i amb la intenció "de donar suport a les persones que estan sofrint". A més, la Carme ha destacat que va molt per la Rambla. "Feia una setmana que havia passat per aquell lloc", ha relatat.



En Jacobo, que viu molt a prop de la basílica, hi va sovint a missa, però ha considerat que aquest diumenge és "especial" i que calia ser-hi "pels amfitrions i la gent que ve", com els reis. La Montserrat Sans és catalana però resideix a Alemanya des de fa 21 anys, i ha relatat que l'atemptat va ser quan estava entrant a l'hotel on s'allotja aquests dies, que està de vacances a Barcelona amb una amiga.



Un gos intenta cruspir-se un micro de la Cope



La missa ha perturbat els voltants de la basílica per l'elevada presència policial, amb alguns agents visiblement armats, i el tall de carrers. El metro ha funcionat, però s'ha desviat l'autobús. Els controls que han passat els periodistes donen una idea de les mesures de seguretat. Per entrar a la basílica ha calgut que un gos ensinistrat en la detecció d'explosius revisi totes les bosses i càmeres. El gos ha intentat cruspir-se un micròfon de la Cope.

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha presidit aquest diumenge una missa a la Sagrada Família en record dels morts dels atemptats de Barcelona i Cambrils, i per la recuperació dels ferits i acompanyants. Omella ha reclamat unitat per construir la pau. "La unió ens fa forts, la divisió ens corroeix i ens destrueix", ha remarcat.També ha agraït la tasca de la policia, els equips d'emergències mèdiques i tothom que ha auxiliat les víctimes. "Hi ha molta reserva d'humanitat a la nostra terra. Dona gust sentir-se ciutadà d'aquesta societat quan un veu tanta generositat", ha subratllat. La Sagrada Família té un aforament de més de 3.000 persones, però no s'ha omplert. Segons fonts de la basílica, hi han assistit unes 1.800 persones.La missa s'ha allargat durant més d'una hora, i s'ha celebrat entre fortes mesures de seguretat, amb els carrers dels voltants tallats al trànsit. Han acudit el rei Felip VI i la reina Letizia; el president del govern espanyol, Mariano Rajoy; el president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, i el primer ministre d'aquest país, António Costa; el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; les alcaldesses de Barcelona, Ada Colau, i Madrid, Manuela Carmena; membres de la comunitat musulmana i familiars de les víctimes.Omella ha demanat que, "creients o no", i d'aquesta terra o estrangers, tothom pugui viure en pau. Segons l'arquebisbe, "la pau és el millor aliment de les nostres vides", i ha demanat no escatimar esforços per aconseguir-la. "Que el Senyor ens concedeixi a tots ser constructors, artesans de pau", ha reclamat, i fer-ho units. "Senyor, fes que la pau regni en el món i en els nostres cors", ha afegit.Omella ha explicat que el papa Francesc li va enviar un primer missatge el divendres a través del Vaticà en el qual ja va expressar el condol per les víctimes d'una acció "tan inhumana", i el seu suport i proximitat "als nombrosos ferits, famílies i a tota la societat catalana i espanyola".A més, li va fer arribar un missatge personal aquest dissabte per acompanyar-lo a la missa des de la distància. "Estic a prop de vostès en aquest moment dolorós", va expressar.

