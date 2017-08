La CUP assegura que la llei del referèndum s'aprovarà al ple del 6 de setembre

Mireia Boya, en roda de premsa al Parlament Foto: ACN

📻 Mireia Boya (@yeyaboya): “La llei del referèndum s'aprovarà al ple del 6 i el 7 de setembre. Ho hem pactat amb @JuntsPelSi". — El suplement (@elsuplement) August 20, 2017

La llei del referèndum s'aprovarà entre els dies 6 i 7 de setembre. Així ho ha assegurat la diputada de la CUP Mireia Boya en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio, que ha afirmat que així ho han pactat amb el grup parlamentari de Junts pel Sí.En aquest sentit, Boya ha explicat que és preferible que sigui el Parlament qui aprovi la llei del referèndum, i no pas el Govern per via d'un decret llei, que és una opció que s'ha contemplat. Pel que fa a les urnes, la diputada s'ha mostrat convençuda que hi seran, tot i que "no les ha vist físicament". Dissabte passat, la diputada cupaire Mireia Vehí va assegurar que des del Govern se'ls havia informat que ja es disposava d'urnes i cens.En relació a l'atemptat de Barcelona i Cambrils, la diputada ha fet una crida a "no utilitzar l'horror" per aturar "un procés democràtic". En aquest sentit, ha criticat també la "hipocresia" que suposa que el Rei "vingui a passejar-se" i, alhora, "contribueixi a finançar el terrorisme", en referència a la relació comercial i institucional entre l'estat espanyol i l'Aràbia Saudita.

