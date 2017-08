La família de Younes Aboyaaqoub li demana que s'entregui

Durant la concentració de la comunitat musulmana de Ripoll aquesta tarda , familiars de Younes Aboyaaqoub - fugitiu i presumpte conductor de la furgoneta que va causar l'atemptat a Barcelona - li han demanat públicament que s'entregui. Segons l'ACN, ha sigut Fàtima Abouyaaqoub, cosina del terrorista fugat, qui li ha fet aquesta petició, i reconeix que d'ençà que l'imam va arribar "la cosa va canviar".La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en canvi, assegura que ha sigut la mateixa mare de Younes és la que ha demanat al seu fill que s'entregui a la policia . La dona, segons el 324, no creu que el seu fill es trobi implicat en els atemptats, i vol que s'entregui perquè tot es pugui aclarir.Segons s'explica a la mateixa font, la germana de Younes ha declarat que confien que tot sigui un error i diu: "S'han equivocat, no són ells. Jo confio que s'han equivocat i no són ells. Ells estan de viatge. Encara estic esperant que no siguin ells".

