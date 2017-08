VÍDEO Les colles de falcons catalanes emocionen a una Rambla abarrotada

L'actuació dels falcons a la Rambla Foto: S. Santiago

Les colles han fet entrega de dos ossos de peluix Foto: S.Santiago

Un simpatitzant del rei de Felip VI, durant l'ofrena floral a la Rambla Foto: S. Santiago

Després de l’atemptat de dijous, barcelonins i turistes es van deixar veure per la Rambla divendres, reapropiant-se el passeig i deixant clar als terroristes que no es deixarien intimidar pels seus atacs. El dissabte al matí, la presència de gent ramblejant ja no era anecdòtica, i els quiosquers apuntaven que es veien més barcelonins passejant que de costum. A la tarda, l’afluència a la Rambla ha superat la de qualsevol altre dia d’agost i, en el punt de l’ofrena floral, la massificació no permetia caminar pel passeig principal. Molts també s’han quedat amb ganes de veure a Puigdemont, Colau, Felip VI i la resta d’autoritats, que han fet que centenars de persones es concentressin al mosaic de Joan Miró, al costat del Liceu.Un cop els líders polítics han marxat, les colles catalanes de falcons han concentrat tota l’atenció amb una actuació que ha culminat amb l’enxaneta mostrant una samarreta on es podia llegir “Falcons per la pau”. La iniciativa va sorgir des de la Federació Catalana de Falcons, i en ella han participat diferents colles, com la de Barcelona, la de Vilafranca del Penedès o la de Castellcir. Més tard, s’han aixecat dos pilars i s’ha entregat dos osos de peluix a l’ofrena.Després de l'atemptat, els barcelonins i els turistes es van deixar veure a poc a por per la Rambla, deixant clar que no es deixarien intimidar pels atacs terroristes. Aquest dissabte al matí, la presència de gent ramblejant s'ha fet encara més intensa, i els quiosquers apuntaven que es veien més barcelonins passejant que de costum. A la tarda, el passeig estava saturat i, en el punt de l'ofrena floral, la massificació no permetia caminar pel passeig. Molts curiosos es quedaven amb ganes de veure a Puigdemont, Colau, Felip VI i la resta d'autoritats, que han s'han reunit al mosaic de Joan Miró, al costat del Liceu.Un cop els líders polítics han marxat, les colles catalanes de falcons han concentrat tota l'atenció amb una actuació que ha culminat amb l'enxaneta mostrant una samarreta on es podia llegir "Falcons per la pau". La iniciativa va sorgir des de la Federació Catalana de Falcons, i en ella han participat diferents colles, com la de Barcelona, la de Vilafranca del Penedès o la de Castellcir. Més tard, s'han aixecat dos pilars i s'ha entregat dos ossos de peluix a l'ofrena.L'actuació ha aixecat els aplaudiments del públic, que també ha cridat "no tinc por", el lema de la gran manifestació que recorrerà Barcelona dissabte vinent. Minuts abans, ja havien entonat aquest crit durant l'ofrena que han encapçalat Carles Puigdemont i Felip VI, tot i que en aquell moment el lema s'ha barrejat amb crits a favor i en contra del rei. A la concentració no s'han vist gaires banderes, tot i que un home –que ha cridat "visca el rei" en nombroses ocasions– sí que portava un cartell amb la cara del monarca.La resta de punts de la Rambla també estaven saturats. En part, perquè cada pocs metres hi havia ofrenes florals que treien espai al passeig. Els vianants han continuat escrivint missatges als post-its i també amb guix a les rajoles. De tant en tant, s'escoltaven aplaudiments, tant als taxistes com als Mossos, amb qui molts turistes s'hi han fet fotografies.

