VÍDEO Dos cosins de Barcelona canten a la Rambla un himne contra la por

La Marta i l'Uri, de 21 i 17 anys, són cosins i viuen a Barcelona Foto: S. Santiago

La Marta va comprar guixos perquè tothom pogués escriure el seu missatge Foto: S. Santiago

La Marta amb el mural que va iniciar i que després s'ha estés per bona part de la Rambla Foto: Cedida

Guardant un minut de silenci a plaça Catalunya, participant en l'ofrena floral o des de la intimitat de casa seva. Cadascú viu el dol pels atemptats d'una forma diferent, i totes són igual de respectables. És el que pensen la Marta, una jove gracienca de 21 anys, i el seu cosí Uri, que en té 17 i viu a Sarrià. Com no se sentien còmodes portant una espelma davant d'un crespó negre, van inventar-se una nova forma de retre homenatge a les víctimes, superar el trauma i, de pas, reapropiar-se de la Rambla, que aquest dissabte estava més plena que mai.Ella ho ha fet a través del dibuix i la paraula. Va dibuixar a les rajoles del passeig el símbol de la pau, va escriure "no tenim por" i va deixar uns quants guixos de color perquè cadascú escrigués el seu missatge de dol. Ell, en canvi, ha fet una cançó, que ha compost amb presses aquest matí, i que ha tocat aquesta tarda a la Rambla davant de gent de tot el món.La seva cosina Marta també va tenir la seva pròpia idea. Divendres a les vuit del vespre va dibuixar al terra de la Rambla un mural on cadascú podia escriure el seu missatge. Un llibre de condol similar al que ha habilitat l'Ajuntament de Barcelona, però més informal, colorit i, sobretot, molt més efímer. "Vaig decidir comprar guixos perquè fer-ho amb retoladors em semblava una falta de civisme", apunta la jove, a qui no li importa que les petjades esborrin a poc a poc els missatges, perquè sap que tard o d'hora acabaran desapareixent, i això voldrà dir que Barcelona ha tornat a la normalitat.A poc a poc, va anar arribant gent per escriure-hi. Al començament, tothom ho feia en català o castellà, però aviat una dona va preguntar-li si podia escriure el seu missatge en el seu idioma, l'àrab. A partir d'aquell moment, les rajoles es van anar omplint a un ritme vertiginós de missatges en desenes d'idiomes. "La meitat d'ells no els entenc", explica la Marta, que es va quedar sis hores parlant amb els vianants de la Rambla, fins a les dues de la matinada.Quan aquest matí ha tornat, preocupada perquè la pluja hagués esborrat els missatges, no es podia creure el que veia: la gent li havia recollit el guant i el que havia començat en quatre rajoles, ara ocupava bona part del passeig, explica emocionada la Marta. I afegeix: "He vist que algú havia comprat més guixos per poder continuar i he començat a plorar molt".

