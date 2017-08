Els mitjans de Madrid, contra Forn per especificar el nombre de víctimes catalanes a l'atemptat

Tempesta mediàtica contra el conseller d’Interior, Joaquim Forn. Mitjans espanyols com El País, El Español o Okdiario han fet notícies criticant-lo per haver especificat que hi havia dues víctimes catalanes i dues "amb nacionalitat espanyola" arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils durant una entrevista al programa especial que TV3 va fer aquest divendres.“Hi ha tretze morts, dels quals hem identificat ja set persones: una dona italiana, una dona portuguesa, una dona amb doble nacionalitat espanyola i argentina, dues persones catalanes i dues de nacionalitat espanyola. Aquestes són les set persones que han estat identificades”. Aquestes han estat les declaracions de Forn i guspira de la polèmica. En la informació , el rotatiu de Prisa destaca, tot afegint-hi un tall de vídeo de Societat Civil Catalana, que el conseller fa aquesta distinció "com si es tractés de dues nacionalitats diferents". L'encapçalat per Pedro J. Ramírez titula "El govern català distingeix entre víctimes catalanes i espanyoles" una notícia en la qual també remarquen aquesta distinció.L'últim dels casos és el més contundent. " Independentisme miserable a la tragèdia: Forn diferencia entre víctimes 'espanyoles' i 'catalanes'" . Així és com titula la notícia al digital d'Eduardo Inda, que critica la "naturalitat" amb què s'expressa, "com si fossin diferents".

