Els investigadors sospiten que els terroristes comptaven amb suport logístic des del Baix Llobregat

Agents dels Mossos d'Esquadra durant un escorcoll a Ripoll Foto: NacióRipollès

Els investigadors sospiten que els terroristes que van perpetrar els atacs d’aquest dijous a Barcelona i Cambrils (Baix Camp) formaven part de dues cèl·lules operatives diferents i comptaven possiblement amb una tercera cèl·lula per a tasques de suport logístic.Segons han confirmat a l’ACN fonts coneixedores de la investigació, els Mossos d’Esquadra treballen amb la hipòtesi que el possible tercer grup per a suport logístic podria estar ubicat al Baix Llobregat. Per aquest motiu la policia catalana no dona per desarticulada encara tota la xarxa criminal, com havia assegurat aquest dissabte el ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido Mentrestant, segons ha informat el conseller d'Interior, Joaquim Forn, els Mossos d'Esquadra segueixen buscant dues o tres persones que estarien relacionades amb els atemptats. Aquests serien Younes Abouyaaqoub el seu germà , a més de l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty

