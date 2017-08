«No tinc por»: una gran manifestació recorrerà Barcelona contra el terrorisme

​

Puigdemont, ha negat aquest dissabte que hi hagi discrepàncies entre cossos policials perquè "la col·laboració és magnifica i la coordinació és absoluta i la informació flueix". El president ha fet aquestes declaracions després que el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, assenyalés que la cèl·lula es podia donar per "desarticulada" i que el conseller d'Interior, Joaquim Forn, afirmés que els Mossos d'Esquadra no donen per desarticulada la cèl·lula terrorista que va atemptar a Barcelona i a Cambrils perquè encara hi ha una persona en cerca i captura. "Potser el ministre no s'ha expressat correctament", ha dit Puigdemont."La versió que s'ha de donar sobre l'actualitat policial l'han de donar els Mossos d'Esquadra i el Departament d'Interior que és la versió oficial", ha remarcat el president. En aquest sentit, ha apuntat que està clara la situació per molta gent i és que "encara no s'han detingut alguns elements identificats que formaven part d'aquesta acció criminal i, com ha dit el conseller, no es pot donar per desarticulada encara aquesta cèl·lula". Ofrena floral amb presència de Felip VI i Letícia

Felip VI i Letícia signen el llibre de condol Foto: ACN

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, han anunciat aquest dissabte una gran manifestació de condemna dels atemptats de Barcelona i Cambrils. La concentració començarà dissabte que ve a les 18 hores a Jardinets de Gràcia i baixarà fins a la plaça Catalunya. Totes dues administracions estan segures que serà "multitudinària".Després que Puigdemont hagi signat el llibre de condol per les víctimes, Colau i el president del Govern han mostrat una sintonia total tant de forma explícita –deixant clar que era una concentració convocada de forma conjunta- com a través del llenguatge gestual –tots dos líders es miraven atentament i assentien a cada paraula-.El lema de la manifestació serà "No tinc por". Puigdemont ha indicat que "el lema ens el va dir la gent de forma espontània" i "s'ha entès molt bé a tot el món". El president de la Generalitat ha insistit que, tot i que els terroristes volien la ciutadania "agenollada", ara toca "alçar-se drets, serens" i dir que "no tenim por".L'alcaldessa també ha dit que el lema "l'ha posat la ciutadania" i que representa a tothom. Tant el president com la primera edil han posat èmfasi en la defensa de la diversitat cultural. "Ens agrada el veí, ens agrada el diferent, el que acaba d'arribar", ha assenyalat Puigdemont, que ha animat a no "renunciar" a aquest "país de diversitat".Carles Puigdemont, Ada Colau i els reis Felip VI i Letícia han encapçalat aquest dissabte a la tarda una ofrena floral al mosaic de Joan Miró de La Rambla de Barcelona en record de les víctimes dels atemptats del passat dijous. El punt on s'ha fet l'ofrena coincideix amb l'indret on es va aturar la furgoneta que els terroristes van utilitzar per atropellar desenes de persones i el lloc on, de manera improvisada, molts ciutadans han dipositat flors i espelmes en homenatge a les víctimes.Enmig d'una gran expectació i al crit de "No tinc por", a l'acte també hi ha assistit la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría. Finalitzat aquest acte simbòlic, els reis s'han desplaçat a l'Ajuntament de Barcelona per signar el llibre de condol ubicat al Saló de Cent.Amb aquests dos actes, els reis han posat punt i final a una jornada intensa que ha començat amb una visita aquest migdia a alguns dels ferits de l'atemptat terrorista de dijous passat a La Rambla de Barcelona als hospitals del Mar i Sant Pau. Acompanyats del conseller de Salut, Toni Comín, i de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, la primera parada l'han fet a l'Hospital del Mar, un dels que més ferits ha rebut, per, posteriorment, desplaçar-se al de Sant Pau.

