«The Washington Post» lloa la feina dels Mossos i el Govern amb el terrorisme

El diari nord-americà The Washington Post ha publicat aquest dissabte un article en què lloa la tasca duta pels Mossos d'Esquadra i la Generalitat de Catalunya en la lluita contra el terrorisme gihadista. En l'article, els periodistes Rick Noack i Karla Adam analitzen la situació del gihadisme a Catalunya, que defineixen com una regió turística que és també un punt d'accés per a terroristes.En l'article, es parla extensament de diverses mesures que s'han pres en els darrers anys a Catalunya i a Espanya per prevenir el gihadisme. Peter Neumann, director del Centre Internacional de Londres per a l'Estudi de la Radicalització i la Violència Política, assegura que "les autoritats catalanes s'han preparat de manera sistemàtica per prevenir atacs en els últims anys". Així, es posa com a exemple com es va evitar, l'any 2008, un atac a gran escala a la xarxa de transport públic de Barcelona, a l'estil de l'atemptat de l'11-M a Madrid.El rotatiu nord-americà també destaca els esforços de la policia catalana per tenir especialistes antiterroristes en contacte amb diferents comunitats musulmanes i la col·laboració dels Mossos d'Esquadra amb cossos policials d'altres països, com ara Bèlgica o el Marroc.

