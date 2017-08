​Els treballadors del MACBA i l'Arxiu Històric de Barcelona mantenen la vaga indefinida

Els treballadors del MACBA i l'Arxiu Històric de Barcelona han acordat mantenir la vaga indefinida convocada pels empleats de Serveis Educatius Ciut'art , empresa adjudicatària dels serveis d'atenció al públic de diversos centres culturals, i pel sindicat SUT.

D'altra banda, la resta de centres de Ciut'art –entre els quals hi ha les fundacions Miró i Tàpies, el Museu de la Música, el Museu del Disseny, el Monestir de Pedralbes i la Virreina Centre de la Imatge- han convocat aturades per dimecres i dijous.A través d'un comunicat, el sindicat ha valorat que les primeres quatre jornades de vaga indefinida "han estat un èxit". Els treballadors de Ciut'art protesten contra la precarietat laboral i els abusos que es produeixen per "la reducció dràstica del pressupost de l'adjudicació que es descarrega sobre les condicions" laborals.El sindicat també ha criticat a través del comunicat que, malgrat la repercussió de la vaga, "la direcció del MACBA i de l'ICUB "segueixen sense donar-se per al·ludits" i sense assistir a les reunions amb els representants dels treballadors.Per altra banda, els treballadors recullen fons per la caixa de resistència a les portes tant del MACBA com de l'Arxiu Històric de Barcelona, on hi ha instal·lats piquets informatius.

