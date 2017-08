Zarzuela va demanar als hospitals que Felip VI i Letizia es fessin fotografies amb les víctimes

El rei Felip VI saluda algunes de les víctimes de l'atemptat Foto: Casa Reial

Palabras del Rey tras visitar con la Reina en Barcelona a los heridos por el atentado terrorista https://t.co/VKhtOqo63C pic.twitter.com/xngxvs4zHy — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) August 19, 2017

Los Reyes, con los heridos por el atentado en el @hospitaldelmar de Barcelona https://t.co/VKhtOqo63C pic.twitter.com/uV4ILU746i — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) August 19, 2017

El rei saluda els professionals de l'Hospital del Mar de Barcelona. Foto: ACN

Els reis d'Espanya Felip VI i Letizia han visitat aquest dissabte alguns dels ferits dels atemptats terroristes a la Rambla de Barcelona i de Cambrils (Baix Camp). Acompanyats del conseller de Salut, Toni Comín, i de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, que s'han situat en una posició secundària, la primera parada l'han fet als volts del migdia a l'Hospital del Mar, un dels que més ferits ha rebut. Després els monarques s'han traslladat a l'Hospital de Sant Pau.Els monarques són les primeres autoritats que es fotografien amb els malalts i les seves famílies després dels atemptats de dijous. Segons ha pogut saberde diverses fonts de l'àmbit hospitalari, els serveis de protocol de la Casa Reial espanyola es van interessar en les darreres hores davant la direcció dels centres on estan ingressats els ferits perquè els monarques poguessin apareixen al seu costat davant els mitjans de comunicació.Felip VI va estar, a l'igual que Mariano Rajoy, desaparegut en les primeres hores posteriors a l'atemptat. El monarca va fer acte de presència el divendres a la convocatòria unitària de repulsa a la plaça de Catalunya i aquest dissabte a la tarda amb Carles Puigdemont a la Rambla. Diumenge serà a la missa a la Sagrada Família.Es dona la circumstància que en les darreres hores el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras, el conseller Comín i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han visitat també centres hospitalaris . En el seu cas ho han fet de forma més discreta i les úniques imatges que han aparegut als mitjans han estat en companyia de personal sanitari, interessant-se per l'evolució dels seus treballs.Felip VI ha assegurat que els atemptats de Barcelona i Cambrils d'aquesta setmana no podran amb la societat. "No tenim por ni en tindrem en el futur", ha dit tant en castellà com en català. Des del Sant Pau, ha subratllat que el millor exemple d'això és el "símbol de convivència que és avui la Rambla, que ha tornat a ser de tots".Dos dies després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, 54 persones continuen ingressades en diferents centres hospitalaris. De les persones hospitalitzades als centres barcelonins, 12 es troben en estat crític, mentre que 24 tenen un pronòstic greu i 11 menys greu.

