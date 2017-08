Soraya Sáenz de Santamaría visita el lloc de l'atemptat terrorista de Cambrils

Agradecer a la alcaldesa @Cami_Cambrils y a las FF.SS. de Cambrils su trabajo por que se recupere cuanto antes la normalidad en la ciudad pic.twitter.com/CsPtFZSi9t — Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) August 19, 2017

Visitando con @Sorayapp el Paseo Marítimo de Cambrils donde se produjo el atentado, compartiendo estos tristes momentos con los vecinos. pic.twitter.com/eei0OvJ4Yt — Enric Millo (@EnricMillo) 19 d’agost de 2017

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat que des del ''minut zero'' dels atemptats de Barcelona i Cambrils va treballar un comitè de crisi format per totes les forces i cossos de seguretat de l'Estat amb ''col·laboració màxima''.En aquest sentit i malgrat les dues reunions diferents entre executiu espanyol i català al vespre de dijous, Sáenz de Santamaría ha assegurat que tots els membres del govern espanyol amb competències en atemptats van estar en contacte permanent amb els respectius consellers. La vicepresidenta espanyola ha visitat aquest dissabte el passeig de Cambrils (Baix Camp) a la zona dels Club Nàutic on va tenir lloc l'atemptat jihadista divendres a la matinada i ha declinat parlar de la investigació i l'operació policial que hi ha en curs remarcant que cal deixar treballar les autoritats judicials que porten el cas.Sáenz de Santamaría ha posat com a ''exemple'' el model de treball entre els cossos de l'Estat i del Govern pels atemptats de Barcelona i Cambrils. En aquest sentit i fent referència a les dues reunions que hi va haver dijous al vespre per separat del govern espanyol per una banda i del català per l'altra, la vicepresidenta ha assegurat que amb anterioritat hi va haver una altra reunió amb ''representants polítics'', abans que arribés el govern d'Espanya, on hi va assistir el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo.Sáenz de Santamaría ha afegit que paral·lelament, tots els membres del govern d'Espanya que tenen alguna responsabilitat en atemptats d'aquest tipus ''han estat en contacte permanent amb els respectius consellers de la Generalitat. En aquesta línia, ha destacat que el president espanyol, Mariano Rajoy, es va posar en contacte de seguida amb el president Puigdemont, que ella va parlar amb el vicepresident Junqueras i que els ministres de Justícia, Interior, Indústria i Turisme, i Sanitat, van parlar amb els seus respectius. Així mateix, ha remarcat que la ministra de Sanitat ha estat amb les famílies de les víctimes i rebent als ministres d'altres països que s'han desplaçat a Catalunya.Per tot plegat, la vicepresidenta espanyola ha insistit en què des del primer moment dels atemptats hi ha hagut un ''treball conjunt'' i que aquest es va posar de manifest ahir divendres en la reunió conjunta entre el govern espanyol i el català presidida per Mariano Rajoy,Sáenz de Santamaría ha fet aquestes declaracions a Cambrils, durant una visita al passeig a la zona del Club Nàutic on va tenir lloc el tiroteig entre els Mossos d'Esquadra i els terroristes que van saltar-se el control policial. La vicepresidenta ha declinat parlar de la investigació i les operacions policials que hi ha en curs en defensa de la preservació del ''treball policial i judicial''.Abans d'anar al passeig, Soraya Sáenz de Santamaría ha mantingut una reunió informativa a l'Ajuntament de Cambrils amb l'alcaldessa, Camí Mendoza, altres membres de la corporació municipal i diferents representats dels cossos policials, entre d'altres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)