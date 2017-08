El nen australià es troba a l'hospital i sempre ha estat localitzat

15.00h Ni buscàvem ni hem trobat cap nen desaparegut a atemptat Barcelona.Víctimes i ferits estan localitzats i treballem per identificació — Mossos (@mossos) 19 de agosto de 2017

Sois muchos que pedís información concreta sobre el niño australiano. La prioridad comunicativa sobre víctimas y heridos es a los familiares — Mossos (@mossos) 19 de agosto de 2017

El nen australià de 7 anys que es donava per desaparegut a l’atemptat de la Rambla de Barcelona es troba a l’hospital i “sempre ha estat localitzat”, segons han informat els Mossos d’Esquadra. Fonts policials han afirmat que el menor “mai ha estat desaparegut” però no han volgut detallar el seu estat de salut, ja que es tracta d’un menor.La policia catalana ha repetit a Twitter que no buscava “cap menor” desaparegut als atemptats de Barcelona i Cambrils. Els Mossos d’Esquadra han destacat que totes les víctimes i ferits estan localitzats i es treballa en la seva identificació, i han demanat respecte per les famílies de totes les víctimes.La família del menor australià, que es trobava a la capital catalana amb la seva mare per assistir a un casament, havia denunciat la desaparició a través de missatges compartits a les xarxes socials. Concretament, l'avi va compartir un missatge d'auxili des de Facebook que va ser molt compartit.

