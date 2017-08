Un dels germans de Younes Abouyaaqoub està desaparegut des del dimarts

La regidora de Seguretat de Ripoll, Mª Dolors Vilalta, ha confirmat que els consta que un germà de Younes Abouyaaqoub, el fugitiu vinculat als atemptats de Barcelona i Cambrils, està desaparegut des d'aquest dimarts . Vilalta ha explicat que el jove tindria uns 17 anys i que la família no en sap res des de principis de setmana. Així, ha confirmat que el noi es troba en parador desconegut i que el cas es troba sota investigació policial.La família vivia al 3r 4rt del número 9 del carrer Santa Magdalena però des que es van destapar la vinculació de Younes amb els atacs han abandonat el pis Vilalta ha dit que desconeix els detalls de la investigació però ha insistit que al municipi estan consternats per la dimensió del cas i que treballaran per recuperar la normalitat. La regidora explicat també que la comunitat musulmana ha rebutjat els fets i que els han confirmat que fa temps que no tenien imam perquè aquest els havia expressat la seva voluntat de tornar al Marroc, d'on procedia.Arran dels fets ha explicat que "hem de fer un treball per tornar a cohesionar tota la diversitat cultural que tenim". "Evidentment, estem entristits i decebuts i la confiança que teníem s'ha convertit en desconfiança, ens sentim insegurs i ara hem de tornar a procurar perquè hi hagi una normalitat i no podem fer que la ràbia i l'odi sigui el principal sentiment perquè és el que ells volen", ha insistit.D'altra banda, Vilalta ha concretat que la comunitat musulmana del municipi els ha fet arribar la seva condemna als atacs des del primer moment. En referència a l'imam, el pis del qual la policia ha registrat aquesta matinada , la regidora ha explicat que el col·lectiu musulmà els ha admès que ja no exercia des de feia temps perquè els havia comunicat que tenia la intenció de tornar per una temporada llarga al Marroc, d'on provenia.Vilalta ha explicat que la comunitat islàmica nega que l'imam s'hagués radicalitzat. "Ens han fet saber que el discurs d'aquesta persona no era radical i que la comunitat ha explicat que si ells haguessin vist que fos així no l'haurien acceptat", ha insistit.Ripoll, considerat l'epicentre de la cèl·lula que va liderar els atemptats, ha registrat en els darrers dies tres detencions. La primera es va produir el mateix dijous i la va protagonitzar Driss Oukabir, germà gran de Mousa Oukabir, un dels terroristes abatuts després de l'atemptat a Cambrils. Els Mossos el van detenir quan es dirigia a comissaria a denunciar que li havien robat la documentació que es va trobar a la furgoneta de l'atemptat de Barcelona.Les altres dues detencions es van produir aquest divendres. Un dels detinguts és Salah el Karib (propietari locutori on els Oukabir van comprar bitllets d'avió i van enviar diners a Marroc), i Mohamed Aallaa, germà de Said Aallaa, un altre dels terroristes morts a Cambrils. L'altre abatut a Cambrils és Mohamed Hychami, també de Ripoll. A Alcanar, on es va produir la detonació relacionada amb els atemptats, es va detenir Mohamed Houli Chemlal, que estava ferit arran de l'explosió. L'incident va deixar dos morts més que encara no s'haurien identificat. La policia treballa amb la hipòtesi que un d'ells sigui l'imam de Ripoll.

