​La comunitat musulmana es concentra a la Rambla: «No en el nostre nom»

La concentració de la comunitat musulmana a la Rambla. Foto: ACN

Son asesinos y no son musulmanes!

És una obvietat, però ho recalca sempre la comunitat musulmana, les nostres veïnes. #Barcelona #NoTincPor pic.twitter.com/BOoLOlBfSG — UCFR #ObriuFronteres (@UnitatvsRacisme) August 19, 2017

La comunitat musulmana es concentra a Canaletes per rebutjar l'atac terrorista amb crits d'"Islam no és terrorisme, és pau" @linformatiu_tve pic.twitter.com/MMVXYn6167 — Aida Clemente (@AidaCle) August 19, 2017



Membres de la comunitat musulmana barcelonina es concentren al capdamunt de la Rambla amb pancartes: "No en el meu nom" @btvnoticies pic.twitter.com/eeBChAUftj — Adrià Calvo (@adriacalvo) August 19, 2017

"Tots som Barcelona", "No són musulmans són terroristes", manifestació musulmans a la Rambla, està passant ara pic.twitter.com/0sbZGwYQ66 — Julio Zino (@jzino) August 19, 2017

Uns 200 integrants de la comunitat musulmana a Barcelona i altres veïns s'han concentrat aquest dissabte a la part alta de la Rambla en rebuig a l'atemptat del dijous. Els participats a l'acció, que ha impulsat el Centre Cultural Islàmic, han expressat lemes com "no són musulmans, són assassins", "no en el nostre nom", "islam no és terrorisme" i "no tinc por".També han mostrat pancartes amb la paraula "pau" i on es pot llegir que els musulmans també pateixen el terrorisme. La concentració s'ha fet al costat de la font de Canaletes, i s'hi han sumat altres veïns i vianants.Durant la concentració, els musulmans han explicat als veïns, per exemple: "Aquesta gent dolenta és la que també mata les nostres famílies a Síria". Això ha implicat algunes desavinences però finalment també abraçades entre musulmans i altres ciutadans.Alguns dels concentrats, als quals també s'han apropat turistes que passaven per la Rambla, han condemnat l'atac terrorista i han demanat que no s'associï a tots els musulmans amb els quals han perpetrat els atemptats, ja que "l'Islam és pau, no terror", ha dit un d'ells.Una de les musulmanes que estava la concentració ha dit que en aquesta ocasió no esperaven una afluència massiva, però que per al dilluns s'ha convocat una altra a la qual preveuen que acudeixin representants d'associacions musulmanes.

