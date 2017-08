VÍDEO Rosa Maria Sardà: «És molt trist que només ens uneixi la gran desgràcia»

L'actriu Rosa Maria Sardà, visiblement colpida, va ser una de les milers de persones que van tornar a la Rambla de Barcelona l'endemà de l'atemptat terrorista. En una connexió en directe amb el programa Más vale tarde de La Sexta, una emocionada Rosa Maria Sardà va aportar el seu testimoni acompanyada del seu germà Xavier Sardà.Rosa Maria Sardà va confessar estar "aterrida", però estant-ho "al lloc on hem d'estar: a la Rambla". L'actriu sortia a l'emblemàtica via de Barcelona per "demostrar que la nostra por no farà que no estiguem on hem de ser-hi sempre. Davant de l'adversitat hem de treure la valentia que no tenim"."És molt trist que només ens uneixi la gran desgràcia. Per què no comprenem d'una vegada que hem des respectar.nos mútuament i deixar que cadascú visqui la seva vida, la seva religió i la seva manera de moure's pel món? No ho entendré mai", es va preguntar l'actriu.Sardà va portar un ram de flors "per a les pobres persones innocents de tot el món". Al final de la connexió, el reporter de La Sexta va bromejar sobre el seu paper com a "florista de la Rambla", en al·lusió a la producció de 1986 La Rambla de les floristes . "Ningú no sap de què parleu, perquè són molt joves", va dir Rosa Maria Sardà sobre les nombroses persones que els envoltaven a la mateixa Rambla, i va saludar-los: "Salut i emancipació!".

