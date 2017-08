Ripoll, entre l'estat de xoc i la curiositat

Mitjans d'arreu van seguir durant tot el dia els fets. Foto: Xevi Pujol

Forta presència policial al centre de la població. Foto: Xevi Pujol

Ripoll ha estat el focus de l'actualitat catalana , i, perquè no dir-ho, també mundial, en les últimes hores. L'atemptat que aquest dijous a la tarda va colpejar Barcelona, així com els fets ocorreguts prèviament a Alcanar i posteriorment a Cambrils, tenien l'origen en una cèl·lula terrorista fortament lligada a la vila Així va ser, doncs, que aquesta població de poc més de 10.000 habitants es va convertir en una bullidera protagonitzada per les forces de seguretat, que intentaven trobar i detenir a tothom qui estigués relacionat amb els fets, i els mitjans de comunicació, que ho seguien de prop intentant no perdre's ni un detall i esforçant-se per aclarir qui hi estava involucrat i a qui s'emportaven detinguts els Mossos i la Guàrdia Civil.Després d'un dijous amb controvèrsia en el qual es detenia, ja en les primperes hores posteriors a l'atemptat, el que semblava ser el suposat autor de la massacre, Driss Oukabir, aquest divendres d'agost Ripoll es llevava ben d'hora amb diversos escorcolls que van posar en alerta a la població . Ben aviat, la població va estar coberta per nombrosos vehicles de la policia, més tard, també van començar a arribar els mitjans de comunicació. Televisions, fotògrafs, redactors i periodistes de tot l'estat i d'Europa (fins i tot de punts tan llunyans com Noruega) intentaven obtenir imatges i informació sobre els registres i els detinguts. De fet aquest dissabte dos d'ells han estat detinguts per accedir a un pis precitat Va ser un dia atípic i estrany al poble, enrarit per una enorme presència de gent als seus carrers. Els vilatans assistien als fets poc conscients que allò estava passant just davant seu, al carrer del seu costat, o fins i tot en el seu mateix bloc de pisos. Tot plegat semblava una pel·lícula, un film de terror que s'havia instal·lat en uns carrers molt poc avesats a grans fets noticiosos.Enmig de tota l'actuació policial, els ripollesos i ripolleses feien al migdia cinc minuts de silenci davant de l'Ajuntament per condemnar els fets ocorreguts a Barcelona. Va ser un acte de rebuig de la ciutadania cap al terrorisme, una paraula que difícilment s'hagués pogut pensar que acabaria vinculada amb Ripoll. L'estupefacció a les cares dels vilatans quan veien les dels detinguts penjades a les xarxes era ben justificada, molts els havien vist pel poble en múltiples ocasions.La tarda no va ser ni molt menys tranquil·la. Les terrasses dels bars es van omplir com si fossin graderies per presenciar un altre registre en un pis del centre del municipi. Les nombroses càmeres de televisió no tardaven a arribar-hi, convertint la plaça en un plató improvisat, on s'hi encreuaven múltiples connexions en directe. Els ripollesos es trobaven neguitosos, però tot i així s'acostaven fins al lloc de l'acció, encuriosits per veure com s'acabava resolent la situació.Aquest divendres, doncs, va ser un dels dies més singulars de la recent història d'aquesta petita capital de comarca. Ripoll va aparèixer en les televisions, ràdios i pantalles de diferents dispositius d'arreu del món, però ho va fer per un motiu que mai s'haguessin imaginat els seus ciutadans, arrel d'un tema que semblava llunyà, però que lamentablement aquests darrers dies els ha tocat viure de ben a prop també a ells.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)