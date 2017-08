​Els Mossos no tenen indicis que hi pugui haver un nou atemptat imminent a Catalunya

Els Mossos d'Esquadra descarten un nou atemptat imminent a Catalunya. Segons l'inspector portaveu del cos, Albert Oliva, "si en aquests moments hi ha informació perquè es produeixi un nou atemptat la resposta és que no". No obstant això, ha recordat que s'està en alerta des de fa més de dos anys i mig, i "la possibilitat que hi hagi un atemptat no es descarta mai".Oliva ha explicat que els Mossos ja han realitzat nou entrades i registres a Ripoll, després del que es va realitzar anit, per "intentar lligar tota la informació" sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils. A més, ha reiterat que la policia catalana segueix buscant el darrer fugitiu que estaria relacionat amb els atemptats. Es tracta de Younes Abouyaaqoub, també veí de Ripoll, de 22 anys.La policia també ha recomanat que els aficionats acudeixin als partits de futbol del FC Barcelona i el Girona d'aquest cap de setmana "amb la màxima antelació possible", perquè, a més dels controls de seguretat a l'entrada als estadis, també hi haurà "controls esporàdics a vehicles i persones que hi accedeixin", ha afirmat Oliva. El Girona juga aquest dissabte amb l'Atlètic de Madrid i el Barça amb el Betis aquest diumenge.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)