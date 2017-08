La família de Younes Abouyaaqoub abandona el pis de Ripoll on vivien

La família de Younes Abouyaaqoub, el darrer fugitiu que els Mossos d'Esquadra estan cercant pels atacs a Barcelona i Cambrils , ha abandonat el pis de Ripoll on vivien. Així ho ha explicat Mohamed Benaali, un dels veïns que viuen al bloc de protecció oficial del número 9 del carrer Santa Magdalena. En aquest edifici –concretament al 3r 4rt- hi vivia en Younes Abouyaaqoub, el jove de 22 anys que la policia està buscant en relació als atacs terroristes i que està fugit.Benaali assegura que tant ell com els altres joves –que coneix del poble- eren "bons nois" i que mai s'hauria imaginat una cosa així. Diu que pertanyien a la mateixa colla d'amics i que, sovint, a les tardes, es reunien en un parc que hi ha a tocar de l'edifici per jugar a futbol. De fet, diu que aquesta mateixa setmana els va veure tots junts en aquest lloc però que mai va detectar que es radicalitzessin ni que adoptessin conductes estranyes.El que sí que ha reconegut és que Younes acudia amb assiduïtat a la mesquita del carrer Progrés, que havia estava tancada i on des d'ahir hi ha un cartell signat per la comunitat islàmica Annour rebutjant els atemptats i els condemnava. Aquest dissabte al matí el centre estava tancat.

