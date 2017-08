Nova polèmica amb «El País» per una vinyeta que barreja l'atemptat amb l'independentisme

Una vinyeta del dibuixant Peridis publicada aquest dissabte al diari espanyol El País ha aixecat una forta polèmica. En el dibuix, es barreja el dol per les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils amb l'independentisme. Les vinyetes de Peridis acostumen a tractar amb sàtira l'actualitat política, sovint ridiculitzant les aspiracions sobiranistes catalanes.En la polèmica vinyeta d'aquest dissabte, s'observa un personatge que representaria el president Puigdemont i que diu: "Nosaltres seguim amb el full de ruta", mentre marxa amb una urna a les mans en clara al·lusió al referèndum de l'1 d'octubre. A sota i de manera contraposada, una parella amb braçalet negre diu: "Nosaltres ens quedem amb la filla de dol".L'autor de la polèmica vinyeta és el ninotaire José María Pérez González, més conegut com a "Peridis". Nascut a Cabezón de Liébana (Cantàbria) el 1941, va començar a caricaturitzar la política als anys setanta. Porta quaranta anys a El País, des del 1977. El seu perfil al diari diu que "publica les seves vinyetes, de tall polític en les quals analitza l'actualitat en to d'humor, de forma diària".

