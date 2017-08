Els Mossos sospiten que l'imam de Ripoll podria ser el líder de la cèl·lula

Una de les habitacions del pis on vivia l'imam després del registre Foto: ACN

Els Mossos d'Esquadra han escorcollat la matinada del dissabte el pis de l'imam de Ripoll, que podria ser una de les víctimes de l'explosió d'Alcanar . Els agents han entrat pels volts de les dotze de la nit i han registrat l'immoble fins a les tres de la matinada de qui ara s'assenyala com el possible líder de la cèl·lula terrorista i responsable de la captació.L'ordre de registre anava a nom d'Abdelbaki Es Satty, que tindria 45 anys i que residia al pis amb un altre home, a qui tenia rellogada una habitació des de fa quatre mesos. Segons fonts properes a la investigació és salafista radical. El company de pis, que no ha volgut identificar-se, ha explicat que feia un temps que Es Satty ja no exercia com a imam al municipi i que aquest dimarts li va dir que marxava al Marroc –on tenia dona i fills- de viatge.La policia ha entrat aquesta mitjanit al 6è pis del número 4 del carrer Sant Pere de Ripoll. Anaven amb una ordre de registre a nom d'Abdelbaki Es Satty, l'imam del municipi. A l'interior, on han estat durant unes tres hores, només hi ha trobat un altre home a qui Es Satty tenia rellogada una habitació des de feia quatre mesos. Els agents han regirat les habitacions i, fins i tot, han obert coixins buscant proves en el marc dels operatius arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils. .El seu company de pis ha explicat que no havia notat cap actitud estranya, tampoc que al pis hi haguessin entrades i sortides fora de l'habitual i que aquest mateix dimarts va ser l'última vegada que el va veure.Els dos veïns que viuen just a sota del pis escorcollat, Ayyoub Eljabouri i Marta Liebana, han explicat que era un veí normal i que tampoc havien observat cap comportament estrany. "Era una persona normal", ha assegurat Liebana. Preguntats sobre els joves implicats en els atemptats, diuen que els coneixien del poble però que mai els havien vist en companyia de l'imam.Algunes fonts policials assenyalen, però, que l'imam podria tenir un paper clau en els atemptats de Barcelona. Eldiario.es publicava citant fonts de la investigació que l'imam hauria arribat a la capital del Ripollès per "posar pau" entre dos grups de fidels enfrontats de la mesquita però que va acabar organitzant i liderant la cèl·lula que va cometre l'atemptat de Barcelona que es preparava a Alcanar. De fet se li atribueix una tendència "salafista radical" i connexions amb algunes persones implicades en els atemptats de l'11-M a Madrid.De fet, a Ripoll dos tres dies després dels fets, la sorpresa continua essent màxima. Als bars i al carrer no es parla d'una altra cosa. La presència mediàtica i els detalls de la investigació que es van coneixent amb comptagotes incrementen l'expectació. Els veïns dels edificis on s'han fet els escorcolls i que coneixien els implicats tampoc es poden acabar de creure com uns joves d'entre 18 i poc més de 20 anys poden estar relacionats amb uns fets com aquests. En Mohamed Benaali, és un dels veïns que viuen al bloc de protecció oficial del número 9 del carrer Santa Magdalena. En aquest edifici –concretament al 3r 4rt- hi vivia en Younes Abouyaaqoub, el jove de 22 anys que la policia està buscant en relació als atacs terroristes i que està fugit.Benaali assegura que tant ell com els altres joves –que coneix del poble- eren "bons nois" i que mai s'hauria imaginat una cosa així. Diu que pertanyien a la mateixa colla d'amics i que, sovint, a les tardes, es reunien en un parc que hi ha a tocar de l'edifici per jugar a futbol. De fet, diu que aquesta mateixa setmana els va veure tots junts en aquest lloc però que mai va detectar que es radicalitzessin ni que adoptessin conductes estranyes.El que sí que ha reconegut és que Younes acudia amb assiduïtat a la mesquita del carrer Progrés, que havia estava tancada i on des d'ahir hi ha un cartell signat per la comunitat islàmica Annour rebutjant els atemptats i els condemnava. Aquest dissabte al matí el centre estava tancat.Benaali, que també acudeix regularment a la mesquita, assegura que feia temps que l'imam havia deixat d'exercir –tot i que no n'ha concretat els motius- i que ara es tornaven les sessions religioses. Ha insistit, però, que això no té res a veure amb la suposada radicalització dels joves. Benaali també ha explicat que la família del fugitiu ha abandonat el pis arran dels fets.

