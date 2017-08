​Colau veu «impossible» omplir Barcelona de barreres per prevenir atemptats

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, considera "impossible" omplir la ciutat de barreres físiques per prevenir atemptats. "És impossible poder omplir tota la ciutat de barreres perquè seria impracticable la ciutat, que és precisament el que volen els terrorismes, que visquem replets de barreres", ha destacat. Ho ha dit després d'obrir-se el Saló de Cent com a espai de condol, i en ser preguntada per si a la Rambla hi havien d'haver pilones."No escollirem. Farem tot el possible per estar el més segurs possibles, però no renunciarem a la nostra llibertat", ha subratllat, i ha assegurat que l'Ajuntament mai s'ha negat a permetre barreres a la Rambla, ja que actuen tots els cossos policials i administracions de manera coordinada sobre les mesures antiterroristes.Ha afegit que el mateix dia de l'atemptat els experts policials van valorar sobre el terreny que una mesura així no és garantia d'evitar un atac. Segons Colau, els experts de la policia van explicar que, "encara que n'hi hagués algunes, quan algú actua amb una furgoneta petita pot entrar pel lateral, o pot actuar en el carrer del costat o a la plaça".Colau ha afirmat que "no sempre es pot evitar tot" malgrat tota la tasca de prevenció policial, preguntada per si es podia preveure l'atemptat, si bé ha afegit que sabien que "podia passar a Barcelona" una acció d'aquestes característiques perquè és "molt estimada en el món i molt coneguda".Des de l'oposició, el líder del PP, Alberto Fernández Díaz, ha considerat "imprescindible" que l'Ajuntament instal·li mesures complementàries de seguretat, com ara pilones o grans testos, en els punts on hi hagi més afluència. Ha recordat, com també ha fet Colau, que sí que s'havien instal·lat en altres ocasions barreres, com per Cap d'Any.

