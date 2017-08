L'Estat manté el nivell 4 d'alerta terrorista i dona per desarticulada la cèl·lula contra el criteri del Govern

El ministeri de l'Interior ha reunit de forma extraordinària la taula de valoració de l'amenaça terrorista, que aplega comandaments policials, militars i d'intel·ligència, i ha determinat mantenir el nivell 4 sobre 5 d'alerta terrorista amb mesures addicionals en quatre àmbits després dels atemptats de Barcelona i Cambrils on han mort almenys 14 persones i provocat més d'un centenar de ferits . Segons el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, per ara "no apareix una situació d'atemptat imminent".Malgrat que es mantingui el nivell 4 d'alerta terrorista, es reforçaran les mesures que ja es venen prenent amb aquesta alerta activada. Segons el ministre, això inclou el reforç dels dispositius de seguretat en llocs amb afluència massiva i turística, ​el que podria aconsellar instal·lar barreres físiques per prevenir atemptats; els operatius de reacció en cas de nou atemptat i s'insta a treballar conjuntament amb les policies locals.Fa dos anys que Espanya, i per tant Catalunya amb un desplegament de les mesures a càrrec dels Mossos, es troba al nivell quatre d'alerta antiterrorista, concretament des dels atemptats gihadistes a França. Aquest nivell, que s'ha anat reforçant, implica una mobilització total dels efectius policials i una especial presència policial a les infraestructures crítiques. Passar al cinc, un nivell inèdit a Espanya i que es reserva quan es detecta un risc d'atemptat "imminent", implica desplegar l'exèrcit en punts estratègics. D'aquesta forma expliquen els Mossos d'Esquadra el ministeri de l'Interior el que implica un o altre nivell d'alerta.En concret, ha recordat que es va emetre una recomanació perquè els ajuntaments valoressin la possibilitat de col·locar pilones en els carrers i places, i ha assegurat que aquesta decisió "correspon als mateixos ajuntaments", mentre que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ve assegurant que el consistori no té competència en matèria antiterrorista.Jordi Turull, conseller de la Presidència, ha denunciat que entrar en el debat sobre les pilones entre les autoritats municipals i l'estat és ara de "molt mala fe". En aquest sentit, ha explicat que "tècnicament es va optar per reforços en punts estratègics i es va respectar per part de tothom". Ha recordat que és quan hi ha actes molt concorreguts es posen barreres de formigó. "Aquestes mesures sempre s'han fet però no cada dia. Tècnicament es va descartar des del punt de vist d'accessos, emergències, càrregues i descàrregues..." ja que la Rambla té tràfic rodat.No obstant això, Zoido ha afirmat que "hi ha ocasions en les quals es pot fer i a vegades no es pot fer", de manera ha emplaçat els ajuntaments que, en el marc de les juntes de seguretat locals, s'analitzi en quins casos convé col·locar barreres físiques per prevenir atemptats.Així ho ha explicat el ministre de l'Interior en una roda de premsa posterior a la reunió i on ha tingut un record per a les víctimes dels atacs a Barcelona i Cambrils. Zoido ha destacat que la cèl·lula gihadista responsable d'aquests atemptats "ha quedat totalment desarticulada", després dels membres que han mort, els detinguts i les darreres investigacions, que no ha revelat. El cert però és que encara es busca un terrorista i que no se sap on para l'imam de Ripoll . El seu podria ser el segon cadàver que ha aparegut a Alcanar després de l'explosió tot i que no està confirmat i ell podria ser el líder de la cèl·lula.Malgrat la cordialitat institucional d'aquests dies, que aquest mateix dissabte ha volgut assenyalar la vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría, el conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha negat aquest extrem tot assegurant que els Mossos no la donaran per "desarticulada" fins que no trobin "totes les persones que formen part d'ella"."No vull contradir el ministre Zoido ni molt menys, però aquesta és una investigació que s’està duent a terme des dels Mossos d’Esquadra" i hi ha diverses línies d’investigació, així com les actuacions no es donen per finalitzades. El portaveu dels Mossos, Albert Oliva, també ha subratllat que és aquest cos qui lidera la investigació: "Estem donant l'avanç de la informació i conclourem nosaltres el resultat final de la investigació"."Des del primer moment es van activar tots els protocols" entre tots els organismes necessaris, ha explicat, tot afegint que "els contactes segueixen sent fluids". En aquest sentit, ha informat que tant els Mossos d'Esquadra com els cossos de seguretat de l'Estat treballen coordinadament sota les ordres de l'Audiència Nacional.Segons Zoido, hi ha "una magnífica col·laboració" amb tots els cossos policials de l'Estat, inclosos els Mossos d'Esquadra, que han participat en la taula de valoració de l'amenaça terrorista. Ha afegit que treballen amb serveis d'intel·ligència d'altres països i ha insistit en la importància de la col·laboració ciutadana detectant "possibles radicalitzacions".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)