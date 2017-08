​Colau afirma que l'atemptat ha unit «més que mai» ciutadans i administracions

Ada Colau: "Estem tots més junts que mai per condemnar aquest atemptat terrible, un acte de crueltat i barbàrie" https://t.co/eRsWRnKH2r pic.twitter.com/AyJUetdu93 — NacióDigital (@naciodigital) 19 d’agost de 2017

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha destacat aquest dissabte que les administracions i la ciutadania estan més units que mai després de l'atemptat a la Rambla. "Estem tots més junts que mai per condemnar aquest atemptat terrible, un acte de crueltat i barbàrie que no té cap justificació", ha afirmat, després que l'Ajuntament de Barcelona hagi obert el Saló de Cent com a espai de condol. S'ha habilitat durant tot el cap de setmana de 10.00 h a 20.00 h.El saló el presideix la llegenda "Barcelona, ciutat de pau" en 16 idiomes. La primera a signar ha estat Colau i després han continuat la consellera de Governació, Meritxell Borràs; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i regidors de tots els grups municipals. En una breu roda de premsa, l'alcaldessa ha subratllat que la capital catalana ha donat "una lliçó d'humanitat i valentia" i ha recuperat els carrers per cridar que "No tenim por".Borràs, que ha acudit en representació del Govern, ha subratllat que el llibre de condol és "una bona iniciativa" de l'Ajuntament, i ha celebrat que Barcelona "ha mostrat la millor cara de solidaritat" perquè el país es torni a aixecar i segueixi sent "un país de pau". Conesa ha traslladat el condol i suport de la resta de 310 municipis de la demarcació, ha afirmat que se senten "igualment colpits" com els barcelonins i s'ha posat a disposició de la ciutat i el Govern.Abans d'arribar a l'Ajuntament per obrir el llibre de condol, Colau ha caminat a primera hora per la Rambla, on ha vist molts turistes però també "més barcelonins de l'habitual". Segons l'alcaldessa, "en aquesta ciutat estimem la Rambla amb bogeria", i sempre ha estat "repleta de vida", motiu pel qual els barcelonins se senten colpits, ha destacat. "Per això sentim que ens ha colpejat a tots i que ens ha colpejat en el nostre carrer", ha remarcat.

