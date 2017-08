​Perd força la hipòtesi que el conductor de la furgoneta estigui entre els cinc abatuts a Cambrils

Els Mossos d'Esquadra tenen identificat un grup de dotze persones "d'interès" com a responsables dels atemptats de Barcelona i Cambrils, segons ha dit aquest divendres a TV3 el major del cos, Josep Lluís Trapero. Dels dotze, quatre estan detinguts (tres a Ripoll i un a Alcanar), cinc estan morts (els abatuts pels Mossos d'Esquadra a Cambrils) i un està identificat però en parador desconegut Trapero també ha informat que a partir de la investigació policial perd força la hipòtesi que el conductor de la furgoneta que va causar la massacre a Barcelona estigui entre els abatuts a Cambrils. Així, ha explicat que ara com ara no està identificat, però sí ha puntualitzat que "comença a no ser possible" que fos un dels cinc terroristes abatuts a Cambrils.Trapero ha donat l'última hora de la investigació al costat del conseller d'Interior, Joaquim Forn. Ha explicat per exemple que el treball policial demostra que el grup de terroristes preparava atemptats "més complexos i amb resultats més lesius" que els que finalment han perpetrat, probablement perquè l'explosió a Alcanar els va espatllar els plans.També ha dit que el lloguer de les furgonetes, tres en total, ha estat l'element clau per vincular tots els escenaris on hi ha hagut activitat relacionada amb els atemptats, això és Alcanar, Barcelona, Cambrils, Ripoll o Vic.El major dels Mossos ha indicat també que a hores d'ara no hi ha elements que apuntin a la possibilitat d'un nou atemptat. Això es relaciona amb el fet que des del Govern s'opini que no és necessari augmentar l'alerta terrorista de quatre a cinc, que voldria dir treure l'exèrcit al carrer entre altres mesures. El conseller Forn ho ha explicat d'aquesta manera, tot i que també ha afegit que la decisió definitiva es prendrà de manera consensuada amb el govern espanyol en la reunió de la mesa de valoració de l'amenaça terrorista que les dues administracions mantindran aquest dissabte.

