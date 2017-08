La policia busca Younes Abouyaaqoub, darrer fugitiu implicat en els atacs

Tres dels quatre fugitius perseguits per la policia van ser abatuts durant el tiroteig a Cambrils, segons van confirmar fonts del departament d'Interior. Un d'aquests és Moussa Oukabir, el menor de 17 anys que podria ser el conductor del vehicle de l'atemptat de Barcelona. De fet, el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ja va assegurar durant la roda de premsa d'aquest divendres al migdia que no descartaven que un dels abatuts fos precisament aquest jove d'origen marroquí amb residència a Ripoll. Tot i això, el cos policial assegura que segueix treballant per identificar el conductor de la furgoneta.Així mateix, els altres dos fugitius abatuts són Mohamed Hychami i Said Aallaa, veïns de Ripoll, de 24 i 18 anys, respectivament. Per ara, per tant, els Mossos d'Esquadra estan pentinant tot el territori per trobar el darrer fugitiu que estaria relacionat amb els atemptats de Barcelona i de Cambrils d'aquest dijous. Es tracta de Younes Abouyaaqoub, també veí de Ripoll, de 22 anys.Trapero, va confirmar que, per ara, hi ha quatre detinguts i que se segueix treballant per identificar els autors dels atemptats. Un dels detinguts és, precisament, Driss Oukabir, el germà de Moussa Oukabir que al·lega que li han robat la documentació. El segon seria un amic d'aquests. El tercer detingut seria, segons publica La Vanguardia , el germà de la persona que conduïa el cotxe amb el qual es va intentar fer un altre atemptat a Cambrils. El quart és un dels ferits la matinada de dijous a l'explosió d'Alcanar. Trapero ha precisat que tres d'ells són de nacionalitat marroquina i l'altre espanyola nascut a Melilla. Cap d'ells té antecedents per terrorisme i tenen entre 21 i 34 anys.

