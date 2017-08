Xoc entre militants de partits ultres i antifeixistes al centre de Barcelona

Un militant d'extrema dreta crida des de dalt de la Rambla. Foto: Jordi Bes

Tensió entre membres ultres i antifeixistes Foto: Jordi Bes



Membres antifeixistes al centre de Barcelona. Foto: Jordi Bes

El centre de Barcelona ha viscut aquest divendres un xoc entre militants de partits d'extrema dreta i antifeixistes. Formacions ultres com Democracia Nacional havien convocat una concentració davant la Boqueria per l'atemptat d'aquest dijous, i allà mateix havien convocat una altra concentració de rebuig des d'àmbits d'esquerres, com la CGT.Poc després de les 18.30 h, una vintena de militants d'extrema dreta han arribat a la part alta de la Rambla per acudir fins a la Boqueria, però els Mossos no els han deixat baixar, i la tensió entre els dos bàndols s'ha escenificat a la Rambla. La policia catalana ha escortat els membres dels partits ultra i els ha conduït cap a la plaça Catalunya, fins que se'ls ha endut pel carrer Bergara, sempre seguits de ben a prop dels militants d'esquerres.Els d'extrema dreta han començat a cridar: "España cristiana y nunca musulmana" i mostraven pancartes amb els lemes: "Refugees are not welcome anymore", "No more mezquitas, please" i "Musulmanes no bienvenidos". I els antifeixistes, un mínim de 200, cridaven missatges com "Vosaltres, feixistes, sou els terroristes", i portaven una pancarta amb el lema: "Ni terrorisme ni islamofòbia. Les seves guerres són les nostres mortes".Tot ha començat quan una noia ha intentat treure una bandera als militants ultres al crit de "feixistes". Els Mossos els han escortat, i els han anat conduïnt fora de la Rambla fins a deixar-los davant del bar Zurich. Després els han acompanyat fins al carrer Bergara i els han fet marxar de la zona per Pelai al voltant de les 19.30 h, una hora després que hagi començat la tensió.Entre els manifestants d'extrema dreta hi havia Manuel Canduela, líder de Democracia Nacional. En algun moment un dels militants ha mostrat una bandera espanyola amb l'àguila franquista, i un duia una samarreta de la Falange. A més, algun ha fet algun senyal de tipus feixista.

