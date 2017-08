Lloret activa mesures de prevenció a les zones de vianants després dels atemptats

L’alcalde de Lloret de Mar s’ha reunit avui amb l’equip de govern municipal i els cossos de seguretat i ha acordat activar mesures de prevenció pdesprés dels greus atemptats que varen tenir lloc ahir a Barcelona i a Cambrils.L’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, demana “comprensió en aquests moments tan durs en els quals la col·laboració de tots és vital”. El manteniment de les mesures es revisarà el proper dilluns dia 21 per si calgués prorrogar-les. Aquest protocol inclou les següents mesures preventives:1. Que els pilons automàtics de l'illa de vianants no baixaran en l’horari de tarda (15-17h). Només es deixarà passar vehicles autoritzats per l'agent de la central de comandament que estiguin degudament identificats.2. Que el piló automàtic de Sa Caleta només es baixarà després de les 11h per requeriment de veïns de les cases de la zona, pel càtering de l'hotel Rosamar Màxim i pel centre de busseig autoritzat a portar les bombones, amb la instrucció de comunicar quan surten.3. Que el piló automàtic de la Plaça de la Torre no baixarà després de les 12h. excepte per a veïns identificats, vehicles de turistes i repartidors que han de parar a l’exterior del passeig.4. Que es col·locaran New Jerseys de formigó (tanques de contenció) bloquejant l'accés del C/Sant Pere des del C/carrer Verge de Loreto i des del C/Oliva. Per als vehicles que vulguin entrar a l'illa de vianants en l'horari autoritzat ho hauran de fer des del carrer Torrentó.5. Que es col·locaran New Jerseys en l'accés al passeig Manel Bernat, al passeig de terra de Jacint Verdaguer, a la Plaça de la Vila, a les voreres de l'av. Just Marlès i a la platja de Fenals per l'av. Amèrica.6. Que de les 22:00h. a les 6:00h. de la matinada següent es tallarà la circulació d'accés a l'av. Just Marlès des de la av. Vila de Blanes –es mantindrà la circulació sentit mar-muntanya– i la circulació d'accés al Pg. Camprodon i Arrieta des del Pg. de Sa Caleta –es mantindrà el sentit riera-caleta. Es permetrà accés als vehicles de dues rodes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)