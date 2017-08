Els Mossos troben restes d'un segon cadàver a les runes de la casa enfonsada a Alcanar

19:10 Tensió entre membres de partits ultres i de col·lectius antifeixistes a la part alta de la Rambla

19:02 Els membres d'extrema dreta criden: "España cristiana y nunca musulmana". També mostren pancartes amb els lemes: "Refugees are not welcome anymore" i "No more mezquitas, please". Els Mossos els escorten fora de la Rambla fins a deixar-los davant del bar Zurich.

Els membres d'extrema dreta escortats pels Mossos Foto: Jordi Bes

18:59 Els Mossos tenen escortats els d'extrema dreta en un lateral de la Rambla, i entre ells hi ha furgonetes i cordó policial

Tensió entre membres ultres i d'extrema esquerra Foto: Jordi Bes

18:57 Tensió entre membres de partits ultres i de col·lectius d'extrema esquerra a la part alta de la Rambla, zona Canaleta Membres de partits ultres i d'extrema esquerra a la Rambla Foto: Jordi Bes

18:52 El conseller d'Exteriors, Raül Romeva, rep els ministres d'Exteriors francès i alemany per compartir informació sobre l'atemptat. Romeva amb el ministre d'Afers Exteriors alemany Foto: Exteriors

18:45 Continua l'escorcoll d'un domicili a Ripoll davant l'espectació dels veïns.De moment hi ha tres detinguts. La policia continua escorcollant un domicili a Ripoll Foto: Xevi Pujol

18:27 La comunitat pakistanesa condemna «enèrgicament» l'atemptat terrorista de Barcelona

18:11 L'Ajuntament de Barcelona ha habilitat el Saló de Cent de l'edifici consistorial com a espai de condol perquè la ciutadania pugui mostrar el suport a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. L'espai obrirà aquest dissabte i diumenge de les 10.00 h a les 20.00 h.



18:05 Suspesos tots els actes de la festa major de Roda de Berà

17:59 Trànsit informa que hi ha retencions a l'AP-7 (11km) i a la N-II a la Jonquera en direcció França; a l'AP-7 a Martorell (13 km) en direcció Tarragona; i a la C-31 (7km) i C-32 (4km) a Sitges direcció Tarragona

17:58 Els Mossos estan duent a terme explosions controlades a les runes del xalet d'Alcanar

17:35 Segons ha pogut saber NacióDigital, visitaran els ferits als hospitals per conèixer la situació actual. Després, Romeva es reunirà amb Soraya Sáenz de Santamaría i els ministres francès i alemany a la delegació del govern espanyol

17:34 El conseller d'Exteriors, Raül Romeva, es troba en aquest moment a l'aeroport del Prat per rebre els ministres d'Exteriors de França i Alemanya

17:24 ENTREVISTA amb Míriam Hatibi: «Tots els actors de la societat s'han d'implicar en la lluita contra el radicalisme» https://t.co/c0DShMXsey — NacióDigital (@naciodigital) August 18, 2017

17:08 Donats d'alta 61 del 126 ferits en els atemptats de Barcelona i Cambrils

16:52 Segons han informat diversos mitjans, la policia busca quatre persones: Moussa Oukabir, Mohamed Hychami i Younes Abouyaaqoub, veïns de Ripoll, i Said Aallaa, veí de Ribes de Freser. Tenen entre 17 i 24 anys.

16:50 Una de les víctimes de l'atemptat de Barcelona és un ciutadà nord-americà, segons ha confirmat el secretari d'Estat Rex Tillerson Sec. Tillerson confirms death of US citizen in terrorist attacks in #Spain; expresses sympathies & offers thoughts and prayers. #Barcelona pic.twitter.com/Qslz4gKKd2 — Department of State (@StateDept) August 18, 2017

16:39 Carles Puigdemont es desplaçarà aquesta tarda a les 17h a Cambrils per reunir-se amb l'alcadessa i visitar la comissaria dels Mossos

16:24 La Festa Major del barri de Gràcia de Barcelona només manté les activitats de petit format i suspèn els actes institucionals i els de més afluència de públic. La de Sants havia d'arrencar aquest dissabte però no farà cap acte institucional fins al dilluns: entre les activitats anul·lades hi ha el pregó.

15:47 Els Mossos informen que abans de ser abatuts, els terroristes de Cambrils van ferir a la cara amb un ganivet una persona que es trobava al lloc dels fets Antes de ser abatidos hirieron en la cara con un cuchillo a una persona que se encontraba en el lugar de los hechos https://t.co/eVK2dsGLOy — Mossos (@mossos) August 18, 2017

15:46 Les fiscalies de França, Bèlgica i Alemanya obren investigacions pels seus ciutadans que han mort o han resultat ferits en l'atemptat de Barcelona.

15:34 Recapitulem: Tot el que sabem i el que no sabem de l'atac a Barcelona.

Mapa dels fets de l'atemptat terrorista a Barcelona Foto: Guillem Bellafont

15:15 Efectius dels Bombers retiren més d'un desena de bombones de butà de la casa ensorrada per l'explosió a Alcanar.

15:13 La Generalitat porta a la Fiscalia de Menors les imatges difoses dels atemptats amb nens implicats. Treball i Afers Socials recorda que la legislació prohibeix difondre imatges d'infants que han patit experiències traumàtiques.

14:59 Els Mossos confirmen que un dels ferits a Cambrils és per apunyalament a la cara.

14:57 Setze del centenar de ferits es troben en estat molt greu, algun en estat crític.

14:55 Trapero: "No tenim cap element que uneixi l’incident d’Esplugues amb els atemptats ni l’explosió d’Alcanar".

14:53 Trapero: "El conductor de l'atemptat a Barcelona no està identificat. Això no vol dir que no sigui una de les persones abatudes a Cambrils"

14:50 Els Mossos, sobre els quatre detinguts: són tres individus de nacionalitat marroquina i una de la nacionalitat espanyola, i no tenen antecedents per terrorisme.

14:48 Trapero detalla que l'atemptat es preparava des de feia temps des d’Alcanar.



14:47 La investigació està centrada en la identificació de les persones que van actuar a Alcanar, dels abatuts a Cambrils (3 dels quals ja han estat identificats) i de qui va llogar tres vehicles, que ja estan sent investigats.

14:46 El major dels Mossos assegura que els terroristes de Cambrils portaven cinturons d’explosius falsos.

14:43 Trapero confirma que un agent dels Mossos va abatre quatre terroristes a Cambrils.

14:41 Josep Lluís Trapero, major dels Mossos d’Esquadra, agraeix la col·laboració de la ciutadania.

14:36 Joaquim Forn, conseller d’Interior, cataloga de "positiu" el treball dels Mossos.

14:35 Acaba la compareixença dels presidents Puigdemont i Rajoy. Imatge de la reunió del gabinet de crisi encapçalat pels presidents @KRLS i @marianorajoy #Barcelona pic.twitter.com/If5fvox1Nj — Govern. Generalitat (@govern) 18 d’agost de 2017

14:35 Puigdemont: “Vull enviar un missatge a la ciutadania de serenitat i confiança”.

14:34 Puigdemont: "Hem de fer una prevenció permanent".

14:33 Puigdemont: "Hem vist com s’ha anat reconquerint de manera immediata la normalitat. És la resposta de la ciutadania. És el retorn a la normalitat".

14:33 Puigdemont: "Hem vist una resposta admirable de la nostra societat".