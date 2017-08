VÍDEO Guardiola: «La ciutat i el país s'aixecaran i tiraran endavant»

▶️ El missatge de Pep Guardiola després dels esdeveniments d’ahir a Barcelona.#MCFCcatalà pic.twitter.com/fDkbs7Vyuz — Manchester City (@ManCityCatala) 18 d’agost de 2017

L'exentrenador del FC Barcelona i actual tècnic del Manchester City, Pep Guardiola, ha mostrat la seva solidaritat amb els afectats per l'atemptat d'aquest dijous a Barcelona. En roda de premsa aquest divendres, el de Santperdor ha afirmat: "Em sap molt greu per les famílies que han patit directament tot això en un lloc important per a la història de Barcelona com és la Rambla de les Flors".Guardiola, que ja va patir de prop l'atemptat al Manchester Arena del passat mes de maig, s'ha mostrat convençut que Barcelona i Catalunya sabran refer-se després de la tragèdia: "Estic segur que la ciutat i el país s'aixecaran i tiraran endavant". L'entrenador de futbol ha desitjat "que no torni a passar, ni aquí ni enlloc del món".

