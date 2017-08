La connexió ripollesa de l'atemptat a Barcelona

Detenció i escorcoll aquest matí al centre de Ripoll Foto: Xevi Pujol

De l'atemptat terrorista que aquest dijous a la tarda va colpejar Barcelona -i que més tard va tenir una rèplica a Cambrils- encara hi ha molts interrogants per resoldre. El recompte de víctimes és provisional -hi ha 14 persones mortes i desenes de ferits- i diversos implicats en l'atac continuen en recerca i captura. Però hi ha una certesa que, a mesura que avancen les hores, pren més rellevància: la clara vinculació del grup terrorista amb el Ripollès.Tant els fugitius com els terroristes abatuts pels Mossos a Cambrils tenen un lligam directe amb Ripoll i pobles del seu entorn. Moussa Oukabir, menor d'edat (té 17 anys) i un dels noms més citats des de l'atac a Barcelona, seria un dels terroristes liquidats per la policia a Cambrils . Inicialment se li havia atribuït l'autoria material de l'atemptat a la Rambla, un extrem encara no confirmat de forma oficial. És germà de Driss Oukabir (28 anys), detingut dijous a Ripoll i traslladat a l'Audiència Nacional avui mateix. També són de Ripoll Mohamed Hychami i Younes Abouyaaqoub (de 24 i 22 anys, respectivament). Abouyaaqoub continuaria fugat mentre que Hychami i Said Aalla (18 anys), aquest últim natural de Ribes de Freser i amb domicili a Ripoll, haurien mort en el tiroteig de Cambrils.Els escorcolls d'aquest divendres a Ripoll - també en el municipi de Said Aalla, tal com ha confirmat NacióDigital - han provocat noves detencions i han intensificat el paper nuclear de la cèl·lula ripollesa en la massacre a Barcelona, el tiroteig a Cambrils i també en l'explosió a Alcanar. A banda de la detenció de Driss Oukabir dijous -la seva identitat es va vincular amb la furgoneta llogada per a l'atac-, aquest divendres ha estat detingut Salh El Karib, d'uns 30 anys i propietari d'un locutori a Ripoll, així com una altra persona del municipi encara sense identificar. Fonts locals apunten que aquest detingut seria Mohamed Aalla, germà de Said Alla. Precisament, Said Aalla seria el propietari del cotxe (un Audi A3) amb el qual els terroristes es van moure per Cambrils.El que es desprèn de la investigació és que els implicats haurien assumit tasques executives i logístiques vinculades a l'atemptat de Barcelona i estan relacionats amb l'explosió d'Alcanar, que els Mossos situen com el lloc des d'on es va preparar l'atemptat de Barcelona . El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha detallat aquest divendres que l'atemptat o la "sèrie d'atemptats" es preparava a Alcanar des de feia un "cert temps" i l'explosió hauria privat els terroristes del material que tenien previst utilitzar a la capital catalana. "A la desesperada fan, doncs, el primer atemptat, el de Barcelona, i després el de Cambrils", ha assegurat Trapero.De fet, el ferit identificat en l'explosió a Alcanar és Mohammed Houli, veí de Ripoll i amb vinculació amb altres atacants procedents de Ripoll. La cèl·lula ripollesa hauria llogat en els darrers mesos la casa d'Alcanar on s'hi emmagatzemaven els explosius -bombones de gas butà- que s'havien d'utilitzar a Barcelona. Al domicili d'Alcanar s'hi podrien haver desplaçat periòdicament des del Ripollès.Houli, definit per persones que el coneixen com un jove seriós i de tracte reservat, s'hauria radicalitzat en els últims mesos, com els altres integrants de la cèl·lula ripollesa. Persones del seu entorn consultades per aquest diari detallen com Houli havia deixat de jugar amb l'equip de futbol sala en el qual militava i recentment havia fet un viatge a Alemanya. Altres joves que coneixia, com Moussa Oukabir, també havien abandonat activitats i amistats en els darrers mesos. Aquests joves del Ripollès són avui els protagonistes de l'atemptat que ha commocionat Catalunya.

