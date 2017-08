Tot el que sabem i el que no sabem dels atemptats a Barcelona i Cambrils

- Estat Islàmic ha confirmat l'autoria de l'atemptat terrorista a Barcelona i Cambrils.

- La furgoneta que ha entrat des del carrer Pelai a la Rambla, fent esses i a molta velocitat. El vehicle s'ha aturat després de fer un recorregut de 600 metres, sobre el mosaic de Joan Miró, molt proper al Liceu i la Boqueria.

- Hi ha 14 morts confirmats i més d'un centenar de ferits, 16 d'ells molt greus. En total, entre víctimes mortals i ferits es troben persones de 35 nacionalitats diferents.

- La catorzena víctima mortal és una dona que estava ingressada a l'hospital Joan XXIII en estat crític després d'un segon atemptat a la zona marítima de Cambrils durant la matinada.

- Els Mossos d'Esquadra han abatut cinc presumptes terroristes a Cambrils i han desplegat un ampli operatiu policial hores després de l'atac a Barcelona. Els explosius que portaven eren falsos.

- Hi ha 12 persones implicades: cinc han estat abatudes a Cambrils; 4 detinguts; i tres identificats però no detinguts. D'aquests 3, dos podrien ser les víctimes trobades a Alcanar. Un dels detinguts és Driss Oukabir, germà del presumpte autor de l'atemptat.

- Els Mossos diuen sobre els quatre detinguts: són tres individus de nacionalitat marroquina i una de la nacionalitat espanyola. Cap té antecedents per terrorisme.

- Els Mossos han vinculat les explosions a Alcanar amb l'atemptat de Barcelona.

- Les intencions dels terroristes eren fer explotar una furgoneta al centre de la capital catalana.

- Hi hauria tres furgonetes implicades, les tres de lloguer. Una d'elles hauria servit per fugir.

- La segona furgoneta, amb matrícula 7082-JWD, ha estat trobada a prop del Burger King de Vic.

- Les forces de seguretat demanen que no es facin fotografies del dispositiu policial i que no es pengi res a les xarxes socials.

- Aquest divendres al matí hi ha hagut una actuació policial a Ripoll, que ha continuat durant el cap de setmana.

- Guanya força la hipòtesi que el conductor de la furgoneta era Younes Abouyaaqoub. La policia l'està buscant.