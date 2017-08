Tot el que sabem i el que no sabem de l'atac a Barcelona

- La investigació està centrada en la identificació de les persones que van actuar a Alcanar, dels abatuts a Cambrils (3 dels quals ja han estat identificats) i de qui va llogar tres vehicles, que ja estan sent investigats.

- Encara es desconeix el vincle dels homes detinguts a Ripoll amb l'atemptat.

- Es treballa sobre la hipòtesi que es tracti de dues cèl·lules (una logística i una operativa), que no es donen per desarticulades.

- No se sap el número exacte d'implicats en l'atemptat.

- La policia està buscant possibles còmplices.