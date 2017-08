Els Mossos treballen amb la hipòtesi que l’atac terrorista es preparava des d’Alcanar

A mesura que avancen les hores, els cossos policials van estirant del fil que desvela qui, com i quan es va anar preparant l'atemptat reivindicat per Estat Islàmic que ha colpejat Barcelona. El balanç de víctimes és, a hores d'ara, de 14 víctimes mortals i 130 ferits. El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha confirmat que el cos policial treballa amb la hipòtesi que l'atac terrorista es preparava a Alcanar, on en les explosions que es van produir dimecres es van trobar diverses bombones de butà.La policia té la certesa, segons ha pogut saber NacióDigital , que els terroristes havien planificat carregar les bombones de butà a una de les furgonetes de lloguer que es van utilitzar a Barcelona i que aquest mateix dijous o en uns dies a molt estirar l'haurien fet esclatar amb potenciadors al centre de la capital catalana. Trapero ha explicat que, si bé creuen que l'atemptat o la "sèrie d'atemptats" es preparava a Alcanar des de fa un "cert temps", el fet que explotessin les bombones els va privar del material que tenien previst utilitzar. "A la desesperada fan, doncs, el primer atemptat, el de Barcelona, i després el de Cambrils", ha assegurat Trapero.El major dels Mossos ha detallat que la investigació està centrada en la identificació de les persones d'Alcanar i dels cinc abatuts de Cambrils, que portaven un cinturó de falsos explosius, així com de les persones que van gestionar el lloguer dels tres vehicles implicats, que han estat localitzats. Per ara hi ha tres identificats i quatre detinguts: un a Alcanar i tres a Ripoll. Tres d'ells, ha dit Trapero, són de nacionalitat marroquina i l'altre espanyola nascut a Melilla. Cap d'ells té antecedents per terrorisme i tenen entre 21 i 34 anys. Segueix sense estar identificat l'autor de l'atemptat de Barcelona. Els cossos de seguretat busquen a Moussa Oukabir, menor d'edat, com a presumpte autor de l'atemptat, però es desconeix a hores d'ara si podria ser una de les persones que han estat abatudes a Cambrils. De fet, un dels quatre detinguts és Driss Oukabir, germà del presumpte autor de l'atemptat. Diversos mitjans han fet pública la identitat de quatre suposats fugitius que els Mossos estan buscant. Serien quatre joves d'origen marroquí d'entre 17 i 24 anys que estarien vinculats amb els atemptats. Amb tot, els Mossos no han revelat de forma oficial, per ara, la identitat de les persones que es busquen.Trapero ha insistit que, per ara, no hi ha elements que relacionin amb l'atemptat l'home mort en un cotxe a Sant Just Desvern després que un vehicle Ford Focus blanc es saltés un control dels Mossos a la Diagonal amb el resultat d'un agent ferit al peu. També ha demanat que no és moment per fer "concentracions aïllades" per una qüestió de seguretat."Ens hem aixecat consternats, però determinats a guanyar la batalla del terrorisme i fer-ho amb la millor arma: la solidaritat, la convivència, la llibertat i el respecte". Aquest ha estat el missatge del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, just després de la reunió del gabinet de crisi conjunta del Govern amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per analitzar la situació després de l'atemptat terrorista.Puigdemont ha assegurat que ha estat una reunió "profitosa" per intercanviar els detalls que fins ara es coneixen de la investigació i ha volgut subratllar el missatge "d'esperança" que s'ha pogut escoltar durant el minut de silenci que aquest migdia s'ha fet a la plaça Catalunya. "Es tracta d'una resposta admirable i un missatge clar cap als terroristes", ha sentenciat.Tant Puigdemont com Rajoy han subratllat que els cossos de seguretat treballen ara per minimitzar l'impacte de l'atac, perseguir els culpables i prevenir i han volgut traslladar un missatge de "serenitat i confiança" a la ciutadania per "reconquerir la normalitat" als carrers.Aquesta ha estat la primera reunió conjunta del Govern amb el president del govern espanyol per afrontar la situació després de l'atemptat. Rajoy ha insistit en la necessitat de "treballar junts" i amb confiança i "coordinació" entre les administracions i els polítics. "Aquesta batalla també la tornarem a guanyar", ha dit Rajoy durant la seva intervenció davant dels mitjans de comunicació.

