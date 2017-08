Puigdemont: «Ens hem llevat consternats, però determinats a guanyar la batalla del terrorisme»

"Ens hem aixecat consternats, però determinats a guanyar la batalla del terrorisme i fer-ho amb la millor arma: la solidaritat, la convivència, la llibertat i el respecte". Aquest ha estat el missatge del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, just després de la reunió del gabinet de crisi conjunta del Govern amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per analitzar la situació després de l'atemptat terrorista.Puigdemont ha assegurat que ha estat una reunió "profitosa" per intercanviar els detalls que fins ara es coneixen de la investigació i ha volgut subratllar el missatge "d'esperança" que s'ha pogut escoltar durant el minut de silenci que aquest migdia s'ha fet a la plaça Catalunya. "Es tracta d'una resposta admirable i un missatge clar cap als terroristes", ha sentenciat.Tant Puigdemont com Rajoy han subratllat que els cossos de seguretat treballen ara per minimitzar l'impacte de l'atac, perseguir els culpables i prevenir i han volgut traslladar un missatge de "serenitat i confiança" a la ciutadania per "reconquerir la normalitat" als carrers.Aquesta ha estat la primera reunió conjunta del Govern amb el president del govern espanyol per afrontar la situació després de l'atemptat. Rajoy ha insistit en la necessitat de "treballar junts" i amb confiança i "coordinació" entre les administracions i els polítics. "Aquesta batalla també la tornarem a guanyar", ha dit Rajoy durant la seva intervenció davant dels mitjans de comunicació.

