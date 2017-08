El govern espanyol designa Marcos Peña com a àrbitre en la vaga del Prat

El govern espanyol ha proposat Marcos Peña, president del Consell Econòmic i Social (CES), que va actuar com a mediador en el conflicte de l'estiba, com a àrbitre en el procediment d'arbitratge obligatori entre els treballadors dels controls de seguretat de passatgers de l'aeroport del Prat i l'empresa Eulen.Segons ha informat el ministeri de Foment, liderat per Íñigo de la Serna, les parts tenen un termini de 24 hores per fer les al·legacions que estimin oportunes a la proposta. El consell de ministres va acordar dimecres , en una reunió extraordinària, establir l'arbitratge obligatori com a solució a la convocatòria de vaga de 24 hores indefinida dels treballadors d'Eulen, encarregats dels controls de seguretat de passatgers del Prat.El govern espanyol va recórrer a l'arbitratge obligatori després del fracàs de les negociacions entre l'empresa i els treballadors i de la mediació de la Generalitat. Transcorregudes 24 hores des de la notificació de l'acord sense que les parts hagin consensuat la designació d'un àrbitre, li corresponia al govern central fer el pas.D'aquesta manera, l'executiu torna a confiar en el president del CES per resoldre un aferrissat conflicte laboral. El febrer, Marcos Peña va ser designat mediador en la negociació que patronal i sindicats de l'estiba sobre la reforma del sector. Els sindicats d'estibadors i la patronal del sector Anesco van assolir un acord el 29 de juny després de cinc mesos de conflicte a causa de la liberalització del sector duta a terme pel govern espanyol.Marcos Peña, especialitzat en negociació col·lectiva de treball, és llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid i inspector tècnic de treball i de la Seguretat Social. Ha actuat com a president de la comissió negociadora de múltiples convenis col·lectius com a Telefónica, Renfe, Repsol i drassanes, entre d'altres.Els primers en reaccionar han estat els representants de l'empresa. La seva direccó ha assegurat que respecta i accepta la designació de Marcos Peña i ha explicat que es posa "a la seva plena disposició" i que respecta al màxim la tria. Les mateixes fonts han recordat que des del primer moment van manifestar que acatarien l'àrbitre que proposés el govern espanyol i han confirmat que així ho faran fins que acabi el procediment.

