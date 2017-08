El PP d'Alella culpa l'independentisme de l'atemptat de la Rambla

Entiendo que en el atentado del metro de madrid españa tambien era debil? O solo hablais tonterias? @pp alella pic.twitter.com/ErW5iNrhPL — tenconbioalchol (@tenconbioalchol) 18 de agosto de 2017

Lo del PP de Alella es simplemente vergonzoso. Superando el nivel de bajeza moral y ruindad normal del partido. pic.twitter.com/0BzCnhkhIK — Manuel Castellano (@manucastellano5) 18 de agosto de 2017

L'atropellament massiu perpetrat ahir amb una furgoneta a la Rambla de Barcelona ha causat, ara per ara, 13 morts i gairebé una norantena de ferits. Des que va esclatar la notícia, es va produir un degoteig constant de reaccions, mostres de suport i condol a les famílies de les víctimes i les institucions catalanes des de gairebé tots els punts del món. La societat mundial es va solidaritzar amb Barcelona. Ara bé, les xarxes socials també van ser testimonis de comentaris polèmics. Un d'ells, a càrrec del Partit Popular d'Alella, al Maresme.En el seu compte de Facebook, els populars van publicar un dibuix de la capital catalana amb un crespó negre per transmetre el seu condol. El text que acompanya la imatge, però, va aixecar molta polseguera. El grup municipal va relacionar directament l'atemptat gihadista amb el procés independentista. "Quan un país es debilita per idees independentistes passen aquestes coses! La unió fa la força!", valorava el text. Fruit de la pressió i les crítiques el PP d'Alella va esborrar la publicació, però alguns usuaris ja l'havien capturat.

