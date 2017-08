VÍDEO La dona de l'últim detingut a Ripoll: «El meu marit no hi té res a veure»

Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil coordinen la detenció a Ripoll Foto: NacióRipollès

Escorcolls a Ripoll. Foto: NacióRipollès

Escorcolls a Ripoll. Foto: Xevi Pujol

Ripoll continua sent el focus informatiu per l’atemptat terrorista de Barcelona, que ha deixat almenys 13 morts i un centenar de ferits . Aquest dijous, els Mossos d’Esquadra ja van detenir Driss Oukabir per estar vinculat amb l’atac . Aquest divendres el matí, Ripoll s’ha llevat amb més escorcolls i un nou detingut. Es tracta de Salh El Karib, d’uns 30 anys i de nacionalitat marroquina, de l’entorn de Driss Oukabir. Reisdeix a Catalunya des dels 24 anys.Fonts policials apunten aque la seva detenció es deu al fet que va facilitar un bitllet d'avió als sospitosos de l'atac a Barcelona. La dona de l'arrestat, que resideix a Catalunya des que tenia 7 anys i també és de nacionalitat marroquina, nega qualsevol relació amb l'atemptat. La família regenta un locutori al carrer Ragull de Ripoll. "Vull que es vegi la veritat, que el meu marit no hi te res a veure", ha afirmat la dona de Salh El Karib, que es diu Halima.Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil han entrat, pels voltants de les 7.00 del matí a diferents pisos de la vila. A banda, s'han tallat alguns carrers al trànsit durant una estona, i s'han pogut veure nombrosos cotxes de la policia i també dels serveis d'emergències.Inicialment s'havia difós la imatge de Driss Oukabir, però hi ha confusió sobre l’autoria: seria el seu germà petit qui hauria participat presumptament en la massacre. Segons fonts locals consultades per NacióDigital -que han contactat amb la família-, ell mateix ha denunciat que li havien robat la documentació, fet que hauria provocat que la seva imatge s'hagués difós com a sospitós de l'atac. Les fonts consultades no descarten que hagi estat el propi germà petit -de nom Moussa- el responsable de suplantar la identitat del detingut i d'actuar a Barcelona. Els Mossos busquen aquest menor com a principal sospitós de conduir la furgoneta kamikaze . A Driss Oukabir se li atorgava la responsabilitat de llogar a Santa Perpètua de Mogoda la furgoneta utilitzada en l'atac a la capital catalana.

