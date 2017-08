Una multitud es concentra a Barcelona per dir que «no té por» al terror

Crits de "Uh, no, no tinc por" a la plaça Catalunya instants després del minut de silenci https://t.co/eRsWRnKH2r pic.twitter.com/zUB6NBUt9s — NacióDigital (@naciodigital) August 18, 2017

After minute of silence, crowd in Barcelona's Plaza Catalunya erupts in chants of "no tinc por" (in Catalan: we have no fear). pic.twitter.com/dX6FSYsY1u — Eliza Mackintosh (@elizamackintosh) August 18, 2017

Ofrena floral sobre el mosaic de Miró. Foto: Ajuntament de Barcelona

Retaking the Rambla, along with thousands of others, people chanting "I am not afraid" #NoTincPor #Barcelona pic.twitter.com/SV4Qgeh4vD — Liz Castro (@lizcastro) August 18, 2017

Un silenci ensordidor ha planat per la plaça de Catalunya de Barcelona a partir de les dotze del migdia com a mostra de rebuig a l'atemptat terrorista de dijous a la Rambla, que va deixar tretze morts i una vuitantena de ferits, alguns d'ells molt greus. Les autoritats catalanes, espanyoles i municipals han encapçalat un acte que ha reunit unes 100.000 persones segons la Guàrdia Urbana -30.000 a la mateixa plaça i 70.000 als voltants. La majoria, barcelonins, però també gent d'arreu del país i alguns turistes, així com la comunitat islàmica a Barcelona.Entre les autoritats hi havia el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el vicepresident, Oriol Junqueras, i els consellers del Govern, així com l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i els regidors municipals. El rei Felip VI i el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, també ha participat de l'acte, acompanyats d'altres dirigents estatals.A mesura que les autoritats han anat arribant, algunes d'elles, com Colau o Rajoy, visiblement emocionades, els assistents han començat a aplaudir i a desplegar pancartes amb consignes a favor de la pau i missatges com "mai serem esclaus de la por" i crespons negres de condol per les víctimes.Ha estat quan ha acabat el minut de silenci que els assistents a l'acte han llançat el missatge unànime que la ciutat i els seus ciutadans volen enviar arreu del món: "No tinc por". Ni del terror ni dels atacs. Minuts després, les autoritats han anat abandonant la plaça i s'ha pogut sentir algun crit de "viva el Rey". En algun moment, entre el públic, hi ha hagut tensió perquè es volien ensenyar algunes banderes espanyoles.Una comitiva encapçalada per Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Josep Rull, Ada Colau i diversos regidors de l'Ajuntament ha baixat per la rambla de Canaletes. Han visitat el quiosc de dalt de tot de la Rambla i han fet una ofrena floral a la font de Canaletes, just per on ahir una furgoneta blanca va envestir a gran velocitat els vianants. Per part dels assistents, han continuat els crits de "no tinc por", acompanyats d'algun "viva Espanya" que ha provocat certa tensió, i crits de "Catalunya unida es fa més forta".Abans de l'acte a plaça Catalunya, Puigdemont, Colau i els líders de PSOE i Podem, Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, han caminat per la Rambla, i ja hi ha hagut un primer homenatge a les víctimes on hi ha el mosaic de Miró. Tots ells han decidit accedir a peu a la plaça. El president ha sortit caminant des del Palau de la Generalitat i Colau ho ha fet des de l'Ajuntament.

