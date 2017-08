​Un nen australià de set anys, desaparegut per l'atemptat a Barcelona

Julian Alessandro Cadman, un nen australià de set anys, ha desaparegut després de l’atemptat a Barcelona. El menor es trobava passejant per les Rambles quan la furgoneta va començar a atropellar als vianants. Ara el seu avi, Tony Cadman i resident a Sidney, ha penjat al seu compte a Facebook una fotografia del nen explicant que estava desaparegut des del moment de l’atac. La mare està ingressada en un dels hospitals en estat greu, tot i que estable, segons ell mateix indica.Diferents mitjans estrangers s’han fet ressò i han detallat que el pare del menor, Andrew Cadman, va parlar amb el nen hores abans de la desaparició i actualment es troba viatjant a Barcelona per trobar el seu fill.La ministra d’Exteriors australiana, Julie Bishop, ha assegurat que hi ha quatre australians ferits durant l’atemptat i un altre continua desaparegut, tot i que no s’han donat dades sobre aquesta cinquena persona. “Condemnem aquests brutals i covards atacs clarament dissenyats per ferir i afectar els turistes que visitaven la zona de la Rambla”, ha assegurat Bishop.