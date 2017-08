La Junta Islàmica d'Espanya condemna de forma «absoluta i sense pal·liatius» els atacs

Les organitzacions islamistes de l'Estat s'han desmarcat de forma contundent de l'atemptat gihadista de dijous. Així, la Junta Islàmica d'Espanya i l'Institut Halal han manifestat la seva "total commoció" i una "condemna absoluta i sense pal·liatius" cap als atemptats perpetrats a Barcelona i Cambrils, que s'han saldat amb 13 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits . Mitjançant un comunicat conjunt, les dues organitzacions han lamentat "de manera especial" aquests atacs per estar dirigits cap als seus compatriotes" i contra les persones que han triat Espanya "com a lloc d'oci i descans".Així mateix, la comunitat de les associacions han decidit deixar testimoniatge de la seva "màxima solidaritat amb les víctimes", a més de "familiars i amics". Tampoc han volgut oblidar els ferits, als qui han desitjat "una ràpida recuperació". "Res pot justificar aquest crim, que ens indigna com ens van indignar els perpetrats a París, Londres, Mánchester, Kabul, Bagdad, Manila i en d'altres llocs", han assegurat, posant l'accent en la "ràbia, impotència i perplexitat" que senten davant actes com aquests que, han afirmat, "cerquen alimentar la por".En aquest sentit, han censurat l'afany de "destruir la convivència i reforçar l'ideari dels qui aspiren a dividir" i han destacat que es tracta d'assassins" que "no representen a cap confessió religiosa". A més, han agraït a les institucions del govern espanyol, la Generalitat de Catalunya i els cossos de seguretat de l'Estat el "treball realitzat des del primer moment".Al seu torn, la Comissió Islàmica d'Espanya ja va expressar dijous la seva "més enèrgica condemna i repulsa" per l'atemptat. En un comunicat, els musulmans van expressar el seu "condol a les famílies de les víctimes, desitjant la plena recuperació dels ferits", alhora que "transmeten la seva solidaritat amb el poble barceloní i espanyol". Davant d'aquest fet, la Comissió Islàmica d'Espanya reitera "el seu ple compromís en la lluita contra qualsevol tipus de terrorisme, i espera que els responsables d'aquests atemptats puguin ser detinguts i portats davant la justícia com més aviat millor", conclou el comunicat.Igualment, la Fundació Ibn Battuta, dedicada a la divulgació cultural i social entre els països àrabs i Europa, ha condemnat l'atac que ha patit Barcelona. "Aquest atemptat res té a veure amb la religió musulmana", ha afirmat en un comunicat. "Ells no són musulmans, simplement són terroristes a sou amb una ideologia perversa que res té a veure amb l'Islam ni amb les persones que professen aquesta religió", prossegueix la fundació àrab.L'entitat islàmica s'ha mostrat confiada en què Catalunya sabrà distingir entre una cosa i una altra, i adverteix del risc de "culpabilitzar els musulmans catalans de la bogeria d'unes persones que tenen aquest mateix origen". Si es donés aquesta situació, asseguren que es contribuirà a "estigmatitzar un col·lectiu, generar més islamofobia i donar la raó a aquesta colla de feixistes i assassins". "Els musulmans i musulmanes hem treballat molt per la convivència i el diàleg a Barcelona, Catalunya i Espanya", han afirmat, mostrant-se compungits per l'atemptat i demanant als atacants que se'n vagin i que no parlin en el seu nom.Així mateix, els representants de les altres confessions també han condemnat l'atac. La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) ha condemnat l'atemptat "execrable" i resa perquè "això acabi" i la pau i convivència no estiguin "al vaivé d'aquests atemptats". "Demanem a Déu que això acabi, que la pau i la convivència justa entre nosaltres sigui una realitat sense que estigui al vaivé d'aquests atemptats que ens fereixen profundament, que ens danyen a tots en la nostra ciutadania, en la nostra realitat més profunda", ha subratllat el secretari general i portaveu de la CEE, José María Gil Tamayo.D'aquesta forma, els bisbes han expressat la seva "ferma condemna" d'aquest acte que han qualificat d'"execrable" i "incompatible amb la vida i amb una dimensió de la persona justa i raonable". "No només vulnera greument el dret a la vida i a la llibertat, sinó que és mostra de la més dura intolerància i totalitarisme", subratllen. Finalment, han demanat a tots els creients que resin perquè Déu "concedeixi el descans etern" a les persones mortes, "restableixi la salut" de la resta de les víctimes, doni "consol" als familiars i perquè "mai més es repeteixin aquestes accions menyspreables".Per altra banda, la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya (FCJE), institució que representa oficialment els jueus espanyols, ha condemnat "enèrgicament" l'atemptat i ha demanat als partits polítics "intel·ligència i determinació" en la lluita contra el fanatisme. "Les nostres oracions estan amb les víctimes, els seus familiars i la ciutat de Barcelona", subratlla la FCJE en un comunicat en el qual també mostra la seva "confiança" en el treball dels cossos de seguretat de l'Estat per "evitar que els fanàtics i islamistes radicals sembrin el caos i el dolor" a les ciutats.Així mateix, la FCJE demana als partits polítics "unitat i fermesa" per afrontar amb "intel·ligència i determinació la lluita contra el fanatisme i a favor de la llibertat i la democràcia".

