Com s'han d'explicar els atemptats terroristes als nens?

- Utilitzar el llenguatge adequat a l’edat del nen, a vegades va bé utilitzar dibuixos i jocs.



- Donar la informació justa sobre el que està passant, per evitar generar idees que podrien resultar contraproduents. Per exemple, evitar donar detalls com podrien ser crits, sang, ferits...



- Transmetre la idea que la majoria de les persones que ens envolten no són terroristes.



- Evitar que els nens vegin les imatges o escoltin les notícies quan estan sols, la companyia d’un adult de confiança tranquil·litza i dóna seguretat al nen. A més, li pot respondre les preguntes que li sorgeixin en el mateix moment.



- Que la persona que expliqui el que passa als nens sigui una persona propera i de confiança, en un ambient tranquil.



- No mentir.



- Normalitzar les seves emocions, és normal sentir por, per exemple.



Davant la por dels nens, convé estar calmats i intentar deixar de banda la nostra pròpia por, per evitar transmetre’ls la nostra inseguretat. És normal sentir por davant la idea de viure en primera persona un atemptat, per exemple, ja que ho veiem com una amenaça. Això és el que hem d’explicar als nens: és normal tenir por, però hi ha poques probabilitats que vivim un atemptat terrorista i hem d’estar tranquils.