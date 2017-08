Forcadell: «La democràcia i la llibertat mai no podran ser derrotades per actes criminals»

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha defensat aquest divendres que "la democràcia i la llibertat mai no podran ésser derrotades per actes vils i criminals, i sempre s'imposaran sobre el terror i la barbàrie". Aquesta és part de la declaració conjunta aprovada per la mesa i la junta de portaveus del Parlament, que han mantingut una reunió extraordinària amb motiu dels atemptats a la Rambla i a Cambrils El Parlament ha expressat la seva condemna i repulsa més enèrgica davant del que han anomenat "brutals i salvatges atemptats comesos a la Rambla de Barcelona i en hores posteriors a Cambrils". Ha expressat també el seu condol per les víctimes i ha mostrat el seu suport i solidaritat a les famílies i els amics de les víctimes.Forcadell, que ha comparegut acompanyada pels membres de la junta i la mesa, ha destacat que davant d'atemptat "covards" com els comesos a Barcelona i a Cambrils, "que han colpit tot el poble de Catalunya, cal posar en valor la unitat de les forces democràtiques en la defensa de la democràcia i de la diversitat i en el combat per a eradicar la violència".Finalment, el Parlament ha expressat el seu reconeixement per l'actuació dels cossos de seguretat i del personal sanitari i per l'actitud humanitària i acollidora del conjunt de la ciutadania que ha donar resposta a aquesta situació d'emergència.La reunió s'ha dut a terme a la cambra catalana poc abans de les onze del matí, una hora abans del minut de silenci a plaça de Catalunya.

