Colau: «Barcelona seguirà sent una ciutat de pau, democràtica, orgullosa de la diversitat»

"Aquests atemptats covards no canviaran els valors d’una ciutat valenta. No permetrem que l’odi ni el racisme arrelin entre nosaltres. Barcelona seguirà sent una ciutat de pau, democràtica, orgullosa de la seva diversitat i convivència". Així de contundent s'ha mostrat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en la declaració institucional que ha llegit aquest divendres en el ple extraordinari convocat en el consistori arran dels atemptats a les Rambles En aquesta lectura, ha destacat que l'atac va afectar "gent de moltes nacionalitats i de totes les edats". "Aquestes famílies podrien ser les de cada barceloní i barcelonina. En realitat, són les nostres famílies", ha apuntat, motiu pel qual, en nom del plenari del consell municipal, ha expressat el "més sentit condol a totes les víctimes, així com als seus familiars i amics" i ha condemnat els "atacs brutals" que, arreu del món, "volen imposar el terror, la por i l'odi".Així mateix, la declaració agraeix la tasca dels "treballadors dels serveis públics, i en especial els cossos i forces de seguretat i d'emergències, per la seva ràpida i coordinada resposta, així com la cura que estan tenint de les víctimes i dels seus familiars", igual que ha destacat "la solidaritat d'entitats, empreses i ciutadania que, de forma proactiva i immediata, s'han posat al servei de la comunitat en aquest moment tan dur". De la mateixa manera, ha celebrat que els barcelonins se senten acompanyats, atès que "ciutats i gent de tot el món que en les darreres hores ens han fet arribar els seus missatges de solidaritat".Finalment, Colau ha enviat el missatge als terroristes conforme no podrien imposar el seu missatge. "No ens doblegaran", ha etzibat, ja que "la por no prevaldrà". "Tornarem a voltar per la Rambla, i ho farem amb llibertat i amb amor per la nostra ciutat i per la vida", ha conclòs, just abans d'un aplaudiment unànime de tots els regidors i persones convidades, que s'han dirigit tot seguit cap a la plaça de Catalunya. El ple havia començat amb un minut de silenci.

