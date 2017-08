VÍDEO La Rambla recupera la normalitat a mitges: «S'ha de reprendre la vida»

El mercat de la Boqueria avui divendres no ha obert Foto: Jordi Bes

El quiosc del costat de Canaletes a la Rambla Foto: Jordi Bes



El pintor de caricatures Li a la Rambla de Barcelona Foto: Jordi Bes

Normalitat al Passeig de Gràcia l'endemà de l'atemptat Foto: Nàdia Rodriguez

Casa Batlló de Barcelona Foto: Nàdia Rodríguez

La Rambla de Barcelona va recuperant a poc a poc la normalitat, però només a mitges. Els barcelonins i turistes han tornat a passejar-hi, però hi ha comerços tancats, la Boqueria i la Virreina tampoc han obert, i el metro segueix sense parar a Liceu i Catalunya.Al mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta, s'hi ha improvisat un homenatge a les víctimes amb flors i ciris. La Rosana, una turista italiana, hi ha deixat un petit osset de peluix. Ha explicat que l'ha deixat perquè "els nens no han de viure una cosa així", i ha lamentat que gent que s'estava divertint ho van deixar de fer "per culpa de quatre idiotes". No obstant això, ha defensat que "s'ha de reprendre la vida", i ha continuat: "Cal seguir per la gent que ha mort". Ella sortosament aquest dijous era a la costa i no va viure els fets.L'Alberto té el quiosc del costat de Canaletes, un dels primers llocs on va passar la furgoneta. Es va endur tots els expositors pel davant, a més de diverses víctimes. "Hem de tirar endavant", afirma, malgrat que reconeix que estan impactats. Del quiosc pengen crespons negres.Aquest divendres a primera hora no han obert les floristes, ni altres quioscos. Abans de les 11.00 h només hi havia un pintor que feia caricatures. "Necessito treballar per a tota la família", ha afirmat en Li. Ho ha dit després d'acabar una caricatura per a la Wilhemina, una turista holandesa que ha arribat a la ciutat en creuer amb la família. Es van assabentar de l'atemptat al vaixell per la televisió i el personal.Ho ha dit després d'acabar una caricatura per a la Wilhemina, una turista holandesa que ha arribat a la ciutat en creuer amb la família. Es van assabentar de l'atemptat al vaixell per la televisió i el personal.La gran avinguda comercial al costat de Plaça Catalunya presenta l'activitat de qualsevol dia d'estiu i la mateixa afluència de gent. Els vianants circulen i passen el matí en les terrasses en una aparent normalitat.Les botigues segueixen amb l'activitat comercial de cada dia, tot i que en alguns comerços s'ha decidit no posar música avui. Els edificis més emblemàtics, com la Casa Batlló o La Pedrera, continuen rebent els turistes habituals. L'atemptat d'ahir dijous no ha afectat la rutina d'una ciutat tan activa i atractiva com Barcelona.

