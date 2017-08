«Busquen que la població pressioni els governs perquè deixin de combatre el gihadisme»

Jofre Montoto, en una entrevista a Catalunya Ràdio Foto: CCMA

Jofre Montoto és analista de seguretat, expert en terrorisme islamista i autor de Gihadisme (Angle editorial), una veu respectada.ha pogut aprlar amb ell sobre algunes de les qüestions obertes després de l'atemptat d'aquest dijous a Barcelona , amb enllaços a Alcanar, Cambrils, Vic i Ripoll.- Barcelona és un gran aparador internacional i una ciutat global. Mig mon coneix les Rambles. Un atemptat aquí té una repercussió mundial elevadíssima. A més, s'hi afegeix que entre les víctimes mortals hi haurà una desena de nacionalitats, cosa que farà que siguin, consegüentment, una desena de països afectats.- En primer lloc, perquè la policia ha estat molt efectiva. Si abans no s'han produït atacs és perquè s'havien pogut detenir les cèl·lules, i em consta que hi havia accions molt avançades, a punt d'operar. També és veritat que sempre s'havia dit que Barcelona era una zona més de refugi i logística, no tant d'actuació. Això explicava, teòricament, que no hi haguessin hagut atacs i sí moltes detencions. Si mirem el nombre de detinguts a Catalunya, veurem que són 4 de cada 10 que hi ha a tot l'Estat. Doblem el que ens tocaria estadísticament per població. Som una zona amenaçada i amb una forta presència de radicalització.- Una cèl·lula que inclogui un mínim de 10 persones és molt gran, amb gran capacitat de moviment i un cert finançament. Al contrari de les actuacions dels llops solitaris, la cèl·lula s'ha organitzat de forma més "professional", tot i que encara sabem molt poca cosa i només podem especular. Ara tenim un grup nombrós d'implicats i hem de veure exactament d'on surten.- Crec que tenen contacte amb Estat Islàmic, que ho va reivindicar molt ràpid. També perquè és un grup gran, organitzat, amb finançament i amb la capacitat de fabricar artefactes explosius. Es més, probablement surti la informació que algun dels implicats hagi estat a un camp d'entrenament a Síria o alguna zona en conflicte.- Ells mateixos ho expliquen: estant perdent territori físic a Síria i demanen que els combatents no hi vagin, que es quedin directament al seu país de residència o origen. I tant serveix un ganivet, com bombes o furgonetes. Pretenen causar terror aquí perquè la població pressioni els governs per deixar de donar suport a les forces que combaten el gihadisme.- És un tòpic, però és cert: al 100%, la seguretat és impossible. Sempre hi haurà fuites al sistema. Fins ara se n'han evitat, però malauradament, aquest no. I també hem tingut la sort que quan preparaven la bomba a Alcanar aquesta ha esclatat. Cal seguir treballant i tenir tota la confiança en la policia i en els serveis d'informació.- Crec que els terroristes buscaven una cadena d'atemptats, però la bomba esclatada ho ha alterar tot. També hi haurà més detencions, perquè la cèl·lula principal té còmplices i cèl·lules paral·leles de suport i logística, de ben segur. Encara hem de veure la magnitud de la xarxa. Pel que fa a nous atemptats, personalment crec que ara, de manera immediata, no cal témer.

