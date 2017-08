El mort a Sant Just va ser apunyalat i no va morir pels trets dels Mossos

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha assegurat aquest divendres en declaracions a RAC1 que els forenses han determinat que l'home mort dijous a la tarda a Sant Just Desvern (Baix Llobregat) després que el vehicle en el qual anava se saltés un control policial a la Diagonal de Barcelona no hauria perdut la vida pels trets dels Mossos d'Esquadra sinó per una "agressió d'arma blanca".A partir d'aquests resultats, la policia està investigant si aquests fets tenen a veure amb l'atemptat terrorista a la Rambla de Barcelona, on han mort 13 persones i n'han resultat ferides un centenar més , i si al vehicle hi anava "alguna de les persones que van intentar fugir del centre de Barcelona". Es tractaria d'un individu que podria haver escapat abans que arribés la policia al vehicle. Amb tot, el conseller ha assegurat que aquest cas també podria ser "una cosa totalment desvinculada" amb l'acció de Les Rambles". Forn també ha detallat que la persona trobada morta és el propietari del cotxe.En declaracions a TV3, el conseller d'Interior ha explicat que s'ha iniciat una investigació per determinar si es pot "establir una connexió directa entre aquest homicidi i els atemptats de Barcelona". Amb tot, ha informat que aquesta "possibilitat no està confirmada" i que s'hi està "treballant". "Així com podem veure una connexió entre Barcelona, Ripoll, Cambrils i Alcanar, no podem dir el mateix del que va passar en aquest control a Sant Just", ha dit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)