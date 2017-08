«El Mundo» i «El País» vinculen el procés i l'acollida de nouvinguts a l'atemptat

Les reaccions a l'atemptat d'aquest dijous a Barcelona se segueixen succeint, amb reflexions, editorials, articles i opinions a tots els mitjans d'informació. Algunes de les anàlisis provinents de Madrid, però, passen per vincular el procés independentista que viu Catalunya i les polítiques d'integració de nouvinguts a l'atac terrorista, tal i com demostren les editorials d'El País i El Mundo, dos dels diaris de més tiratge de l'estat espanyol. El País lamenta que l'atemptat a Barcelona "coincideix amb un moment de màxima confusió política a Catalunya". "Un atac d'aquesta magnitud" hauria de retornar "a la realitat a las forces polítiques catalanes que, des del Govern, el Parlament o els moviments per la independència han fet de la quimera secessionista l'única activitat de l'agenda política en els darrers anys". I afegeix: "És hora d'acabar amb els sensesentits democràtics, la violació flagrant de les lleis, els jocs d'enganys, els tactismes i els oportunismes polítics". L'editorial tanca amb una crida "al Govern i a les forces polítiques catalanes per a què es posin a treballar en una agenda real al serveu dels problemes reals que afecten la ciutadania".Al seu torn, l'editorial d'El Mundo afirma que Catalunya és "el primer lloc de l'Estat on Estat Islàmic manté una intensa mobilització, a través de moltes mesquites descontrolades i de la impunitat amb què la propaganda gihadista es propaga per les xarxes". I afegeix que "aquestes dades haurien de fer reflexionar a les autoritats catalanes sobre una política d'acollida en la qual han primat de vegades els interessos electoralistes, vinculats a l'independentisme, sobre la seguretat nacional".El president Carles Puigdemont ha qualificat de "miserables" les veus que aprofiten l'atemptat per criticar l'independentisme i condemna els editorials dels diaris que han reivindicat la unitat de l'Estat després de l'atac.

